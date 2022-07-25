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    首頁　>　基隆市

    今天家人沒接送… 國中女生暑期輔導返家慘遭砂石車輾斃

    陳姓少女穿越馬路時遭未注意車前狀況的砂石車輾斃。（記者吳昇儒攝）

    陳姓少女穿越馬路時遭未注意車前狀況的砂石車輾斃。（記者吳昇儒攝）

    2022/07/25 15:15

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕就讀基隆某私立國中一年級的陳姓少女今日下午1時許，下課返家步行穿越泰安路75巷口時，卻遭林姓砂石車司機撞倒、輾過。救護人員趕抵時少女已無生命跡象，當場身亡。警方目前已將肇事司機帶回偵訊，並報請檢察官相驗，釐清肇事原因。據悉，平常都是家屬到校接送少女，今天首次讓她自行返家，卻發生意外，家屬非常難過自責。

    警方到場後，立刻拉起封鎖線，並對肇事的43歲林姓司機進行酒測，其酒測值為0，初步排除有酒駕肇事情形。

    警方調查，案發當時林姓司機正要開車到泰安路內某工地，載運建築廢土，行經肇事路段時，疑似未注意車前狀況，沒注意到身高約140公分的陳姓少女，直接撞上，緊急剎車時，已經來不及。

    救護人員趕抵現場時，發現少女有顯著外傷，已無呼吸心跳，明顯身亡，後續交由警方偵辦。

    據了解，陳姓少女暑期上課時，都是由父親或是爺爺接送上、下課，今天讓她嘗試自行搭公車返家，沒想到就到住處附近時發生意外。

    警方目前已調閱周邊監視器及砂石車上的行車紀錄器，並將林姓司機帶回製作筆錄，釐清事故原因，全案將朝過失致死罪偵辦。

    警方到場採證，釐清肇事原因。（記者吳昇儒攝）

    警方到場採證，釐清肇事原因。（記者吳昇儒攝）

    陳姓少女穿越馬路時遭未注意車前狀況的砂石車輾斃。（記者吳昇儒攝）

    陳姓少女穿越馬路時遭未注意車前狀況的砂石車輾斃。（記者吳昇儒攝）

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