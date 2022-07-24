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    基隆議會黨團總召鄭文婷服務處喬遷 蔡適應：盼市長、議員全壘打

    基隆市議會民主進步黨黨團總召鄭文婷（圖中持鳳梨者）服務處今天（24日）喬遷，搬遷至基隆市仁二路253號；民進黨立委蔡適應表示，期望年底基隆市長與議員選舉能全壘打。（圖為立委蔡適應服務處提供）

    基隆市議會民主進步黨黨團總召鄭文婷（圖中持鳳梨者）服務處今天（24日）喬遷，搬遷至基隆市仁二路253號；民進黨立委蔡適應表示，期望年底基隆市長與議員選舉能全壘打。（圖為立委蔡適應服務處提供）

    2022/07/24 14:31

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會民主進步黨黨團總召鄭文婷服務處今天（24日）喬遷，搬遷至基隆市仁二路253號；民進黨立委蔡適應表示，鄭文婷過去是他在立委王拓辦公室的同事，也是位有正義感的律師，更是他和基隆市長林右昌在推動市政的好幫手。期望今年市長選舉與議員選舉，能夠讓基隆隊一棒接一棒，「Back to Back」擊出全壘打！

    鄭文婷曾經公開表態，要參與民進黨基隆市長黨內初選提名，爭取民進黨提名，挑戰成為首位基隆女市長，後來在黨內先進勸退下退選；民進黨立委趙天麟、議員蘇仁和、陳宜、張秉鈞，以及議員提名人吳驊珈均到場祝賀。蔡適應也到場站台致詞，肯定鄭文婷表現，2人互動引發外界關注。

    蔡適應提到，基隆的城市景觀改造，以仁愛區為中心擴散出去，仁愛區是基隆最早開發的區域，過去的市容、天際線充滿了線路，他和林右昌推動城市天際線的改善、市港再生計畫，包含桿線下地、設置共同管溝，尤其是廟口夜市的衛生下水道建置，推動這些民生基礎設施，都有鄭文婷協調溝通的軌跡，他很感謝文婷能夠共同來推動基隆的進步。

    蔡適應說，他也要感謝民眾的支持，讓他可以在多次公督盟評鑑獲得優秀立委，這不是他一個人的功勞，也有賴各位朋友透過議員、里長，甚至自己打電話到服務處，讓他有機會來服務、來讓基隆蛻變，今年的基隆市長選舉，也期盼大家繼續支持他，支持基隆進步向前的動力，他會延續基隆的光榮，讓基隆隊一棒接一棒，Back to Back擊出全壘打！

    基隆市議會民主進步黨黨團總召鄭文婷（左）服務處今天（24日）喬遷，搬遷至基隆市仁二路253號；民進黨立委蔡適應（右）表示，期望年底基隆市長與議員選舉，民進黨能全壘打。（圖為立委蔡適應服務處提供）

    基隆市議會民主進步黨黨團總召鄭文婷（左）服務處今天（24日）喬遷，搬遷至基隆市仁二路253號；民進黨立委蔡適應（右）表示，期望年底基隆市長與議員選舉，民進黨能全壘打。（圖為立委蔡適應服務處提供）

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