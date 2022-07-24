夫妻退夥蔬果行引口角 竟罵老闆娘「黑心」判關25日

基隆地院近日審結，依觸犯誹謗罪，分別判處林姓夫妻二人拘役25日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2022/07/24 09:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一對林姓夫妻結婚前與楊姓老闆娘合夥經營蔬果行，前年10月30日下午，夫妻二人前往該蔬果行討論退夥金時發生爭執。林妻竟在現場大喊：「這間店的老闆娘這麼黑心…」，林夫也向在旁民眾聲稱楊女資金流向不明等語，共同毀損楊女名譽。基隆地院近日審結，依觸犯誹謗罪，分別判處林姓夫妻二人拘役25日，得易科罰金。

法院審理時，林姓夫妻二人承認於案發當時有到蔬果行與楊女討論退夥金事宜，且有發生爭執，但否認有誹謗犯行。

林男向法官辯稱，自己只有跟廖男說楊女好像有資金的借貸還沒還完，沒有提到其他資金問題；林妻則宣稱，自己有現場錄音，可以證明沒有誹謗楊女。

法官調查，林男曾在臉書上針對自己敘述楊女資金部分有誤，公開道歉，且在場的廖男及何男則稱均有聽到林姓夫妻二人對楊女說出誹謗的言詞；雖然林妻宣稱當場有錄音，但協助錄音的陳女供稱，自己抵達前蔬果行內已有其他人在，因此發生誹謗的時間點，應在錄音之前，誹謗的時間點可能是眾人在櫃台內私下聊天，可能未在錄音內容中呈現。

法官認定，林姓夫妻僅因退夥糾紛進而誹謗告訴人，貶損楊女人格名譽，且2人始終矢口否認犯行，不願與楊女洽談和解、調解事宜，毫無悔悟之心，考量兩人素行、犯罪動機、目的、手段等狀況，分別判處二人拘役25天，均得易科罰金2萬5千元。

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