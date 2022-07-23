酸對手「不及格立委」 蔡適應力拚1280月票納基隆

蔡適應指出，自己獲評「優秀立委」，反觀謝國樑當年則被評為「不合格立委」。（資料照）

2022/07/23 11:34

〔記者陳政宇／台北報導〕年底基隆市長選舉「四腳督」激戰，外界關注民進黨市長參選人、立委蔡適應如何調整相較對手稍晚起步的選戰步調，蔡適應說，跑行程是他自從有機會參與公共事務後，便一直努力在做的事情，和獲得市長參選提名與否無關。在他擔任三屆市議員、兩任立法委員的期間，便持續不斷為市民服務。

立委蔡適應昨（22）日參加黨部自製網路節目《一碗麵的時間》，他強調，跑行程固然重要，但市民更希望能看到的是一個政治人物為了城市、為了國家做了哪些努力，因此相較於國民黨的對手謝國樑過去擔任立委時獲得公督盟「不合格立委」評鑑，他無愧於市民所託，並讓市民感受到自己有在努力讓城市改變的心，這就是他和對手間最大的差別。

被問及對手近日攻擊的「1280月票」政見議題，蔡適應指出，過去基隆在國民黨幾十年的執政下，並沒有參與進行「1280月票」這樣的制度。在基隆市長林右昌剛接任時，基隆的負債比是瀕臨舉債上限的49.5%，只能從減少負債開始改變基隆。他和林右昌攜手合作，一方面從中央爭取補助，一方面在地方努力節流減少負債，在經過8年的努力後，基隆才有餘裕加入嘗試加入「1280月票」方案的討論。

蔡適應說，雙北一年在「1280月票」上的補貼金額接近10億元，若基隆加入方案，還需要和台鐵、國道客運業者等非基隆市府管轄單位商討補貼款分攤問題。蔡適應進一步解釋，他在2019年時，已於立法院就該政策提出正式質詢，私下也舉辦過協調會，並拜會過相關單位無數次，但在上述癥結點中，仍有無法突破之處，且需要做財政精算。

至於，林右昌執政8年改變了基隆許多樣貌，若順利接棒該如何延續政績？蔡適應強調，他和市府團隊已經合作許多年，不會讓市民有市政空轉的疑慮，最重要的是要基隆人願意持續在基隆生根，因此「基隆河谷廊帶開發計畫」、「基隆水岸都市開發計畫」、「歷史文化起點城市」、「海洋城市」等基隆人最關心的，也是基隆最需要的主軸，他會持續推動，之後會一步步公佈上述基隆作為大台北地區「海洋門戶」政策的詳細內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法