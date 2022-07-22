基隆潮境海洋保育區採總量管制 申請才能下水

基隆潮境保育區的生態豐富。（記者盧賢秀攝）

2022/07/22 21:44

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆望海巷潮境海灣海洋資源保育區（簡稱潮境保育區）內最近有珊瑚遭到人為破壞，可能是潛水客不當活動所致，基隆市政府產業發展處已研議保育區潛水採總量管制與申請制，以生態教育為目的、必須具備潛水證照才准予下水，以嚴格管制，近期將報漁業署核備，最快夏末可以公告實施。

基隆潮境海洋資源保育區是2016年5月公告實施，禁止民眾於保育區內採捕（含徒手及沿岸垂釣等行為）水產動植物或破壞棲地環境之行為。採石花菜等經濟型海菜也必須向區漁會申請。

但國立海洋科技博物館觀察員及潛友日前發現，最近發現潮境保護區有一處很受潛友喜歡拍照的大海扇有斷枝，還破了一個網狀的洞，據指出，海扇的生長極緩慢，直徑1公尺以上的海扇需要5、60年，卻因人為因素被踢壞或砸壞了，令人心痛。

此外，玫瑰珊瑚花園也被不知名物砸破了1個洞，且現場看到自由潛水者在水中設了漂浮和不固定的錨，在接近礁區時可能會砸到珊瑚；海科館水下直播鏡頭，也看到水下浮力控制不佳的水肺潛水者，不經意就會踢掉1塊珊瑚。

市府產業發展處長黃健峰表示，市府邀集相關單位研議後決定，潮境保育區將採總量管制，平日各假日、旺季和淡季會有區別，管制的數量還待研議；同時將採申請制，以生態教育為目的才准下水，且須符合有潛水執照等規定。 相關條文修正後將報漁業署核備，最快在今年夏末就公告實施。

潮境海灣保育區最近潛水客增加。（記者盧賢秀攝）

潮境海灣保育區的珊瑚十分美麗。（王銘祥提供）

海科館的觀察人員和潛友發現大海扇遭到人為破壞。（海科館提供）

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