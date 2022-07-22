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    首頁　>　基隆市

    電扶梯靠右站？基隆火車站公告：希望乘客左右平均站立

    民眾搭乘電扶梯習慣靠右站。（記者盧賢秀攝）

    民眾搭乘電扶梯習慣靠右站。（記者盧賢秀攝）

    2022/07/22 12:39

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國人習慣乘電扶梯時站在右邊，左側留給急需通行的人使用，不過基隆火車站張掛告示牌，提醒民眾左、右站立，趕時間的請走旁邊樓梯，引起熱烈討論；台鐵人員說，長期偏單邊滾輪易磨耗，經常得維修，希望乘客左右平均站立可延長扶梯壽命，重要是提醒民眾要站穩、握好扶手才安全。

    基隆火車站新站2015年6月底正式啟用，對通勤族來說，搭火車是重要的交通工具。最近有通勤族發現，南站手扶梯旁掛了紅色告示牌，提醒搭乘扶梯不要靠右站立，應左、右兩側平均站立，且禁止奔走，趕時間者請走樓梯；此外，年長者、行動不便者、娃娃車或攜大件行李者（含自行車或是批貨商）可以改搭昇降電梯，在臉書社群po文引起熱烈討論。

    有人說，基隆火車站電扶梯搭乘方法，左右站立，是正確的方法，趕時間的請走旁邊堅固的樓梯，減少踩踏才能確保電扶梯的壽命，所以，站左邊的人並沒有錯；還有人指出，看到一堆人站右邊，就故意站左邊，因為不想手扶梯單邊「淪陷」。也有民眾說，搭捷運就習慣靠右站。

    台鐵人員說，基隆站電扶梯經常維修，國民水準高，習慣了站右邊，左邊讓趕時間的人快步走，但是，偏單邊滾輪磨耗快，左、右站有助於電扶梯壽命延長，只是提醒民眾而已，重要的是要站穩、握好扶手。

    基隆火車站公告提醒民眾搭電扶梯左右平均站，引起討論。（記者盧賢秀攝）

    基隆火車站公告提醒民眾搭電扶梯左右平均站，引起討論。（記者盧賢秀攝）

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