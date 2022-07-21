蔡適應公布競選形象概念「基隆ING」 接棒林右昌

民進黨基隆市長參選人蔡適應提出他的競選IC。（記者盧賢秀攝）

2022/07/21 17:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應今天公布競選形象概念「基隆ING」，延續市長林右昌競選「我愛基隆」。蔡適應說，林右昌用8年的時間，完成50年來最大都市改造，第一名的立委蔡適應，接棒林右昌，讓翻轉後的政策延續下去，基隆人不走回頭路。

蔡適應表示，基隆曾經是基隆最後一名的都市，林右昌用8年的努力，不分黨派與政治立場，改造基隆，重新建立起城市光榮感，他決定要接棒林右昌參選基隆市長，他期待基隆翻轉後的市政目標能夠延續下去，所以他今天提出「基隆ING」競選CI。

蔡適應說，過去他和林右昌市長合作，讓基隆市翻轉了起來，基隆市民滿意度達82%，他認為基隆正在進行的翻轉、不能中斷，基隆ING、基隆進行式。

蔡適應還說，基隆不走回頭路、基隆持續向前，基隆市民期待城市改變、新的公共建設的投入，期待一個有城市願景的接班者，他本身是台北大學都市計畫博士，他有自信能夠讓市政規畫延續，還有相關市政工作可以無縫接軌，基隆的改革會繼續走下去，有右昌、有適應，基隆人不走回頭路。

無黨籍市長參選人黃希賢針對基隆港每年上繳上千億的關稅，每年分配的紅利太少，「市港合一」淪為笑話，基隆人承擔各種污染痛苦，蔡政府老講「是補助基隆最多的執政黨」，但他要說「這本來就是應該給基隆人的公道，而且遠遠還不夠」。

「還基隆人一個公道！」他當市長必定要向中央討回公道，討回基隆人該有的資源、還給基隆人應得的公道及光榮！

民進黨基隆市長參選人蔡適應（中）與年輕人印證翻轉基隆進行式。（記者盧賢秀攝）

無黨籍市長參選人黃希賢表示，港市合一淪為笑話。（黃希賢服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法