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    首頁　>　基隆市

    1280月票納基隆？ 4名市長參選人這樣說

    基隆市通勤族最近關心1280月票議題。（記者盧賢秀攝）

    基隆市通勤族最近關心1280月票議題。（記者盧賢秀攝）

    2022/07/20 19:46

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕最近基隆市通勤族最關心的1280月票議題，4名政黨提名市長參選人各自推出不同作法，民進黨蔡適應主張1280月票是雙北捷運加台鐵或國道客運；無黨籍黃希賢推「專屬基隆人」的月票，限定於往返雙北的「國道客運」及「台鐵」，與北捷脫鉤；時代力量的陳薇仲認為要細算效益與財務，否則只會成為選舉芭樂票；國民黨謝國樑也要爭取月票，以空污回饋金或是比照雙北以路邊停車費用來分攤費用，並與國民黨議員共同列為聯合優見政見。

    蔡適應指出，他2019年在立法院公開質詢，也曾找相關單位討論，研議基隆人通勤的鐵路運輸或國道客運，能夠納入北捷1280月票，這樣才能利用公共政策來解決市民通勤問題。

    對於有參選人指他過去4年不推，選舉到了才提，蔡適應說，過去基隆債台高築，這幾年他與市長林右昌合作，債務逐年改善，才讓1280月票議題有討論空間，若不是前朝債台高築，很多議題不會拖到現在。

    無黨籍的黃希賢說，他是最早提出基隆1280通勤月票政見的入，不過他的主張不太一樣，因為基隆市民到雙北主要搭乘台鐵及國道客運為主，他推出「專屬基隆人」的1280元月票，限定於往返雙北的「國道客運」及「台鐵」，他算過基隆至台北車站的台鐵族1個月至少省274元、國道客運族省1114元，如果中央分攤70％、地方分攤30％經費，基市府1年僅負擔1.7億元。

    但時力陳薇仲認為，要細算成本與效益，不應該選舉時拿出來畫大餅，卻毫無財務與執行效益，完全可以預期最後只會成為選舉芭樂票。她說，如果這樣的政策可以吸引10％的通勤族，不開私人運具改乘大眾運輸系統，她會支持北捷銜接台鐵或國道客運的方案，如果達不到10％的效益，不如將補助款拿來改善公車或快捷公車。

    謝國樑也提到，他6月提出交通政策時，主張未來也會爭取1280月票「首都通」方案，將基隆納入雙北交通圈，並由空污回饋金或是比照雙北以路邊停車費用來分攤，解決財務的問題。他會尋求基隆市議會國民黨團的協助，將1280月票列為國民黨市長與市議員的聯合優先政見，希望年底一上任就能執行。

    蔡適應爭取台鐵火車或國道客運銜接北捷1280月票。（記者盧賢秀攝）

    蔡適應爭取台鐵火車或國道客運銜接北捷1280月票。（記者盧賢秀攝）

    黃希賢的專屬基隆人的月票，是往返雙北國道客運或台鐵1280月票，與北捷脫鉤。（黃希賢服務處提供）

    黃希賢的專屬基隆人的月票，是往返雙北國道客運或台鐵1280月票，與北捷脫鉤。（黃希賢服務處提供）

    陳薇仲認為沒有評估效益的政見，只會淪為選舉的芭樂票。（記者盧賢秀攝）

    陳薇仲認為沒有評估效益的政見，只會淪為選舉的芭樂票。（記者盧賢秀攝）

    謝國樑要將1280月票列為優先政見。（謝國樑服務處提供）

    謝國樑要將1280月票列為優先政見。（謝國樑服務處提供）

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