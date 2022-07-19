為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆新秘境球子山燈塔三不管 市府：縮短空窗期

    基隆球子燈塔是新賞景秘境，可360度眺望基隆港。（記者盧賢秀攝）

    基隆球子燈塔是新賞景秘境，可360度眺望基隆港。（記者盧賢秀攝）

    2022/07/19 14:23

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市西岸山頂的球子山燈塔，是第一座由國人自行設計、施工的燈塔，可以360度眺望基隆港口，是賞景新秘境，最近許多人來挑戰一日雙塔，不過土地尚未完成撥用，成了三不管地帶，入口的拒馬有安全之虞，環境衛生不良，市府要求區公所先解決入口安全問題，待完成撥用後進行整體環境改造。

    在基隆港西岸碼頭的球子山頂的燈塔建於1956年，是第一座由國人自行設計、施工的燈塔。當時基隆港內有暗礁，規劃球子山燈塔西岸港口的基隆燈塔排成一直線，引導船隻安全入港，但1991年後，港口附近暗礁爆破清除後，球子山燈塔功能被取代，球子山燈塔暫停發光。

    由於球子山地理位置險要，扼守基隆港口為軍方駐地，一度漆成迷彩綠，但軍事設施老舊，營區遷移，航港局將塔身重新漆回原來的白色。立委蔡適應在2019年爭取軍方開放，市府利陸續整修前往燈塔的步道，最近白米甕砲台整修完成後，串聯了基隆燈塔和球子山燈塔，挑戰一日雙塔的秘境。

    和平里長張和妹指出，球子山燈塔假日遊客多，人山人海，出入口的拒馬影響安全，也沒有廁所，衛生環境不良，希望人口意象、停車位與廁所儘速規劃。

    都市發展處人員表示，球子燈塔周邊已納入市府白米甕地區規劃案範圍內，營區辦理撥用程序中，未來會整體規劃入口意象、停車位及廁所建置。

    市長林右昌希望撥用程時儘速完成，縮短未撥用的空窗期，並請區公所注意現況路口的進出安全，正式完成撥用後，再進行大範圍環境清理、改造。

    民眾挑戰基隆一日雙塔。（記者盧賢秀攝）

    民眾挑戰基隆一日雙塔。（記者盧賢秀攝）

    球子山步道入口原本軍方的管制區，拒馬對民眾有安全之虞。（記者盧賢秀攝）

    球子山步道入口原本軍方的管制區，拒馬對民眾有安全之虞。（記者盧賢秀攝）

    基隆球子山燈塔入口處原軍方使用拒馬，對民眾有安全之虞。（記者盧賢秀攝）

    基隆球子山燈塔入口處原軍方使用拒馬，對民眾有安全之虞。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重現純白風華 球子山燈塔將開放觀光
    2018/05/17 13:22

    重現純白風華 球子山燈塔將開放觀光
    七美、球子山燈塔 列下階段開放目標
    2018/05/12 06:00

    七美、球子山燈塔 列下階段開放目標

    【大同莊園3】北台灣銷售制霸解析
    燈塔美景朝聖+2 澎湖七美、基隆球子山可望開放
    2018/05/11 18:12

    燈塔美景朝聖+2 澎湖七美、基隆球子山可望開放
    球子山燈塔 可望重見天日
    2017/04/05 16:58

    球子山燈塔 可望重見天日
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播