基隆新秘境球子山燈塔三不管 市府：縮短空窗期

基隆球子燈塔是新賞景秘境，可360度眺望基隆港。（記者盧賢秀攝）

2022/07/19 14:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市西岸山頂的球子山燈塔，是第一座由國人自行設計、施工的燈塔，可以360度眺望基隆港口，是賞景新秘境，最近許多人來挑戰一日雙塔，不過土地尚未完成撥用，成了三不管地帶，入口的拒馬有安全之虞，環境衛生不良，市府要求區公所先解決入口安全問題，待完成撥用後進行整體環境改造。

在基隆港西岸碼頭的球子山頂的燈塔建於1956年，是第一座由國人自行設計、施工的燈塔。當時基隆港內有暗礁，規劃球子山燈塔西岸港口的基隆燈塔排成一直線，引導船隻安全入港，但1991年後，港口附近暗礁爆破清除後，球子山燈塔功能被取代，球子山燈塔暫停發光。

由於球子山地理位置險要，扼守基隆港口為軍方駐地，一度漆成迷彩綠，但軍事設施老舊，營區遷移，航港局將塔身重新漆回原來的白色。立委蔡適應在2019年爭取軍方開放，市府利陸續整修前往燈塔的步道，最近白米甕砲台整修完成後，串聯了基隆燈塔和球子山燈塔，挑戰一日雙塔的秘境。

和平里長張和妹指出，球子山燈塔假日遊客多，人山人海，出入口的拒馬影響安全，也沒有廁所，衛生環境不良，希望人口意象、停車位與廁所儘速規劃。

都市發展處人員表示，球子燈塔周邊已納入市府白米甕地區規劃案範圍內，營區辦理撥用程序中，未來會整體規劃入口意象、停車位及廁所建置。

市長林右昌希望撥用程時儘速完成，縮短未撥用的空窗期，並請區公所注意現況路口的進出安全，正式完成撥用後，再進行大範圍環境清理、改造。

民眾挑戰基隆一日雙塔。（記者盧賢秀攝）

球子山步道入口原本軍方的管制區，拒馬對民眾有安全之虞。（記者盧賢秀攝）

基隆球子山燈塔入口處原軍方使用拒馬，對民眾有安全之虞。（記者盧賢秀攝）

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