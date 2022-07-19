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    首頁　>　基隆市

    培育多名籃球好手 王炳基榮獲教育奉獻獎

    王炳基持續培訓籃球等運動好手。（教育處提供）

    王炳基持續培訓籃球等運動好手。（教育處提供）

    2022/07/19 11:05

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆籃球之父王炳基，任職於正濱國中體育組長32年中，致力推動體育教育，培育籃球好手林志傑、李啓億及多位國手，退休繼續擔任基隆市教育處體育班評審委員，他一生致力於體育教育，積極參與並輔導各級學校體育發展，獲教育部教育貢獻獎。

    基隆的正濱國中籃球隊發跡於民國58年，球隊自籃壇耆老王炳基接手教練後，帶入專業的籃球訓練觀念，提拔潛力球員，培育籃壇新秀，並一舉獲得全省中學籃球聯賽冠軍，更孕育出許多傑出選手，從早期選手李金花、前台啤傅明仁教練、國手張志豪，國手李啟億、李德威，世青國手鄭鐵、世大運國手吳洋暉、李緯綸，亞青國手楊正倫、李明暉、羅家龍、林明毅、王子銘、楊瑜潔、蘇芷葳及亞洲第一小前鋒林志傑與中華隊國手張詩婕等頂尖好手。

    基隆市109年度基層運動選手訓練站，籃球區域性對抗賽暨市長盃國小籃球賽中，王炳基更擔任委員協助提升各基層訓練站籃球選手之團隊競技能力。他積極透過籃球運動訓練挑戰課程，建構個人及社會責任，重視團隊合作並增強生活自理能力，並由團隊活動達到參與者個人經驗分享及價值觀交流，推展區域體育交流及推廣籃球運動，退而不休的精神正是教育奉獻獎的最佳代表。

    王炳基獲與籃球好手林志傑合影。（教育處提供）

    王炳基獲與籃球好手林志傑合影。（教育處提供）

    王炳基獲教育部教育奉獻奬（教育處提供）

    王炳基獲教育部教育奉獻奬（教育處提供）

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