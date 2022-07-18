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    首頁　>　基隆市

    基隆市長選戰》黃希賢轟「不要惡性循環」 謝國樑陣營「不予回應」

    無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天懸掛「基隆不要惡性循環」競選看板，黃希賢表示，他一定會參選基隆市長到底。（圖為黃希賢競選辦公室提供）

    無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天懸掛「基隆不要惡性循環」競選看板，黃希賢表示，他一定會參選基隆市長到底。（圖為黃希賢競選辦公室提供）

    2022/07/18 18:06

    〔記者俞肇福／基隆報導〕無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天（18日）在孝二路往中山高速公路的路口，掛上「基隆不要惡性循環」選舉看板，暗諷國民黨基隆市長參選人謝國樑。黃希賢說，這塊看板代表他對基隆這塊土地的擔憂，希望「不專業的公子哥，別把財團的手伸進基隆市政府」。

    記者詢問謝國樑陣營，謝國樑發言人表示，對於黃希賢今天點名批評，不予回應。

    黃希賢說，謝國樑自詡基隆「檯面上最懂產業」，7月12日與國民黨主席朱立倫合體造勢時，揚言要引進產業，結果竟是打出「舅舅、表哥牌」，引進姻親家族經營的公司，要求謝國樑別把財團的手伸進基隆市政府。

    黃希賢指出，他今年元旦宣布參選後，遭到各方勢力利誘、遊說、施壓、造謠，逼迫他退出市長選舉，但今天這場記者會是要告訴所有人他「絕對參選到底」，並要讓大家知道，財團勢力不能進入基隆市政府，必須建立一個廉能勤政的全民政府。

    黃希賢表示，藍綠兩黨在基隆輪流執政超過25年，根本的問題至今仍無法解決，港口和車站雖變漂亮，但軌道建設、道路建物等一事無成，道路評比、自來水漏水率都最差，經濟發展與在地就業毫無進展。

    「基隆不要惡性循環」看板中的「惡」字，黃希賢還刻意把「二」改成紅色，以諧言暗喻二信。他說，基隆不是謝家帝國，基隆更需要杜絕財團干政的惡性循環。謝家在基隆的勢力，幾乎無人不知、無人不曉，有錢不是罪，但財團干政便萬萬不可。

    黃希賢說，「基隆不能惡性循環」代表他拚到底的決心，唯有出現真正無黨無派，站在人民這一邊的第三個選項，基隆人真正的聲音才能被聽見，也才有機會抬起台灣頭。不管是最後是「幾咖督」，黃希賢就是代表廣大基隆庶民的那一咖。#

    無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天召開記者會，公布「基隆不要惡性循環」競選看板，黃希賢表示，他一定會參選基隆市長到底。（圖為黃希賢競選辦公室提供）

    無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天召開記者會，公布「基隆不要惡性循環」競選看板，黃希賢表示，他一定會參選基隆市長到底。（圖為黃希賢競選辦公室提供）

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