醋勁變狠勁！燒女友家、刺「前任」刀刃斷體內 行兇男判4年半

基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯重傷未遂罪，判處有期徒刑4年半。（記者吳昇儒攝）

2022/07/18 10:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蔡姓男子因不滿黃姓女友與自己交往期間還與林姓前男友聯繫，前年9月29日上午，跑到黃女家縱火，燻黑大門。林男聞訊跑到黃女家要保護她，碰巧被蔡男撞見，兩男開始互毆。蔡男拿出刀械襲擊林男，還將刀刃插進其背部，造成傷害。基隆地院近日審結，認定蔡男觸犯重傷未遂罪，判處有期徒刑4年半。

檢警調查，黃女於前年6月起與蔡男交往，期間卻持續和林姓前男友聯繫，此舉引起蔡男不滿，便於同年9月29日上午，跑到黃家門口縱火洩憤，導致大門被燻黑，並恐嚇黃女要對她不利。

黃女將蔡男縱火一事告知前男友，林男擔心其發生安危，同年月30日凌晨跑到黃女家樓下要保護她。黃女開門讓林男進屋時，剛好遇到攀爬隔壁鐵皮屋準備闖進黃家的蔡男，兩男便衝到1樓扭打。

蔡男拿刀砍向林男頭部，拉扯中又將刀刺進其背部，導致刀刃在林男體內斷裂，鄰居聽聞兩人互毆聲響，立刻報警。

醫護人員檢視林男傷勢，發現他頭部有12公分撕裂傷、左大拇指肌腱斷裂、背部開放性傷口約5公分，經醫生手術後，將斷在其體內的刀刃取出，長度竟達7.9公分。

法院審理時，蔡男辯稱自己攀爬到鐵皮屋時，發現林男正衝下樓，便在鐵皮屋上撿刀防身，兩人互打時，林男一直把自己推到護欄邊，才會拿刀往他的背部刺去；而蔡男的辯護人則表示，被告並沒有特定持刀往林男的頭部揮，應屬正當防衛，縱使防衛過當，也只是過失。

黃女出庭時則證稱，案發當時與蔡男正在交往，已與林男分手，但因林男是孩子的乾爹，且孩子讀大班學費不夠，有跟他借錢；案發前蔡男曾到家門口點火，林男說要到家中保護自己，擔心天氣冷才讓他進到公寓梯間，結果兩人剛好碰面，打了起來。

林男向法官表示，與蔡男發生衝突時，用手抵擋時握到刀刃，因而被割傷，與蔡男扭打時，背後遭刀刺入非常疼痛，而自己抱住蔡男因此對方只能攻擊頭部及背部。

法官審理後認為，蔡男持刀攻擊告訴人林男頭、背部，主觀上有使對方重傷害的意圖，且刀刃刺進背部達7.9公分，可見攻擊力道之大，並非過失造成，因此認定蔡男觸犯重傷害未遂罪，判處有期徒刑4年6月。

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