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    首頁　>　基隆市

    又見侯鳥悲歌！這次在正濱漁港 鳳頭燕鷗脖子卡杯蓋

    鳳頭燕鷗屬於夏季候鳥，野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物，圖為民眾在基隆正濱漁港拍攝到的鳳頭燕鷗，照片中的飲料杯蓋清晰可見，卡在鳳頭燕鷗的脖子上。（圖為拍鳥俱樂部婁記祥提供）

    鳳頭燕鷗屬於夏季候鳥，野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物，圖為民眾在基隆正濱漁港拍攝到的鳳頭燕鷗，照片中的飲料杯蓋清晰可見，卡在鳳頭燕鷗的脖子上。（圖為拍鳥俱樂部婁記祥提供）

    2022/07/18 10:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市正濱漁港傳出有珍貴稀有野生動物的鳳頭燕鷗疑似因為覓食，脖子上卡住飲料杯杯蓋，有鳥友拍照發現PO出求助，基隆市動物保護防疫所（簡稱動保所）所長陳瑞濱表示，上週五（15日）接獲民眾通報，曾經派員前往正濱漁港尋找鳳頭燕鷗，可惜沒有所獲，會再持續搜尋。

    台南市生態保育學會副總幹事黃蜀婷表示，鳳頭燕鷗日前才在大溪漁港覓食時卡住果凍塑膠盒，上週五又有鳥友在基隆正濱漁港拍照，發現有鳳頭燕鷗脖子上卡住飲料杯蓋；可憐的侯鳥每年在漁港上演生態哀歌，請民眾減少使用一次性的塑膠容器，並隨時注意自己製造的垃圾都要收好，避免落地為野生動物誤食及飄入大海或港內，被鳥兒誤啄而遭塑害危及生命。

    黃蜀婷表示，鳳頭燕鷗屬於夏季候鳥，野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物，成鳥的頭部有黑色羽冠「鳳頭」，長長的黃色嘴喙用來覓食，常在距離海平面十幾公尺的空中飛行，高速俯衝到海面啄食小魚。這次可能是因為捕食小魚時造成飲料杯蓋卡住，民眾應該注意自己的飲用習慣，以免造成動物受害。

    陳瑞濱表示，基隆市動保所上週接獲通報，已經派人前去搜救，但沒有發現鳳頭燕鷗，動保所會持續救援，民眾若有發現可以直接用布蓋住鳳頭燕鷗，再予以抓起處理杯蓋，也可打1999通知基隆動保所。

    鳳頭燕鷗屬於夏季候鳥，野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物，成鳥的頭部有黑色羽冠「鳳頭」，長長的黃色嘴喙用來覓食，常在距離海平面10幾公尺的空中飛行，高速俯衝到海面啄食小魚。（圖為拍鳥俱樂部婁記祥提供）

    鳳頭燕鷗屬於夏季候鳥，野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物，成鳥的頭部有黑色羽冠「鳳頭」，長長的黃色嘴喙用來覓食，常在距離海平面10幾公尺的空中飛行，高速俯衝到海面啄食小魚。（圖為拍鳥俱樂部婁記祥提供）

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