四接東移方案 林右昌：能源轉型不是零和遊戲

基隆市長林右昌今天晚間受訪時表示，協和發電廠轉型與能源轉型是大家的共識，至於怎麼樣尋找出一個最可行、符合各方都能接受的方案，這不是零和遊戲，過程中任何討論都是正面的。（記者俞肇福攝）

2022/07/17 20:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕台電公司推動協和電廠轉型為天然氣發電，計畫在外木山海域興建「第四天然氣接收站」，因破壞珊瑚礁生態本月7日提出東移方案，引發基隆港安全及「塞港」疑慮。基隆市長林右昌今天晚間受訪時表示，協和發電廠轉型與能源轉型是大家的共識，至於怎麼樣尋找出一個最可行、符合各方都能接受的方案，這不是零和遊戲，過程中任何討論都是正面的。

面對各界質疑台電第四接收站，破壞外木山海域生態，台電本月7日在環評審查會提出東移400公尺新方案中，填海造地範圍從海堤外轉到堤內，有船務代理業者擔心「基隆港要滅港了」，預料除有塞港危機，鄰近港區、住家等也有潛在安全風險。

林右昌今晚到海洋廣場參加「西秦盛典」時說，有關於協和發電廠的轉型、能源的轉型是大家的共識，也就是協和從燃重油的發電機組，轉型為燃燒天然氣的機組，這是大家長久以來一致的共識。至於協和電廠轉型過程中有多種方案的討論，都是正面的，而且應該是肯定的。各方有不一同的意見，應該更務實的討論。

他表示，站在基隆市政府的立場，不管是環境、還是港口的營運都是重要的，也是市政府一再的堅持跟主張。在兼顧環保，兼顧發電的需要，還有整個基隆市港營運的需求，最後應該找出一個大家共同能夠接受的方案。

林右昌指出，這件事不是一個零和遊戲或零和選擇跟答案，而是在不同的顧慮、重點下，怎麼樣尋找出一個最可行，然後可以符合各方要求的方案，持續往那個方向來做努力。在這個過程裡面，任何討論都是正面的。

基隆市海洋廣場今天晚間舉行「2022西秦盛典-基隆聚樂社一組祝壽排場暨傳習課程成果展」，圖為基隆市長林右昌（左二）、議長蔡旺璉（左一）連袂出席活動。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法