四接案東移400公尺 蔡適應：應確保船舶航行安全

民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，基隆港務分公司、船舶代理均向台電表達，第四次環評初審會議的東移方案，要確保航行安全，應提出更好的配套措施。（圖為蔡適應辦公室提供）

2022/07/17 18:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第四座天然氣接收站，地方擔心外木山海域的珊瑚礁生態被破壞而反對，台電在7月7日的環評審查會提出東移400公尺的新方案。對於台電四接東移方案，將填築範圍往港區方向移動，民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，基隆港務分公司、船舶代理均向台電表達，第四次環評初審會議的東移方案，要確保航行安全，應提出更好的配套措施。

蔡適應強調，補正再審期間，他希望台電依照審議委員、基隆港務分公司、船舶代理所提出問題，提出合理配套措施，並與各單位和公民社會溝通；能源轉型是社會共識，能源穩定也是當前重要課題，目前協和電廠更新改建案，經過環評專家小組第四次會議，結論仍為補正再審。

蔡適應說道，在7月7日的會議中，開發單位首度提出東移替代方案，他在會中要求正視基隆港航行安全，請有關單位務必提出專業看法，最後會議結論也納入「補充填海造地（東移方案）對基隆港運營及航行安全的影響，並補充對港務安全的影響評估」；協和更新改建案牽涉面向非常廣，他認為一定要經過縝密計算，以確保對基隆港航行安全沒有負面影響。

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