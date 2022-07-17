憂台電四接軍事風險 謝國樑：基隆不能上演貝魯特大爆炸

針對台電公司在7月7日環評審查會提出東移400公尺的新方案，國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，基隆是北台灣的國門，一旦發生軍事衝突，也是最容易受波及的地區，貝魯特大爆炸的慘痛案例，絕不能在基隆上演。（圖為國民黨基隆市長參選人謝國樑提供）

2022/07/17 18:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第四座天然氣接收站，地方擔心珊瑚礁生態被破壞反對，7月7日台電在環評審查會提出東移400公尺的新方案。國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，基隆是北台灣的國門，一旦發生軍事衝突，也是最容易受波及的地區，貝魯特大爆炸的慘痛案例，絕不能在基隆上演。

謝國樑指出，台電一心只想過關，在環評會上提出的「四接東移3.0」方案中，卻完全沒有新的環境影響評估與生態調查，更沒有重新舉辦公聽會與民眾充分溝通，台電拿出這樣的報告就要想要闖關，簡直荒謬至極，完全無視基隆多數的民意。

謝國樑也提到，台電提出的3.0版方案中，由於更接近基隆港，連航管界人士認為LNG船（液化天然氣載運船）不僅會嚇跑郵輪，萬一發生事故後果不堪設想。

謝國樑認為，天然氣儲存槽與液化天然氣載運船隻，都是高風險因子，基隆市民絕對不能允許生命財產受到威脅；謝國樑也重申，海洋生態與市民的安全一直是自己最關心的事，基隆人絕對支持能源轉型，但無法接受用填海造陸、破壞海洋生態以及危害基隆市民安全的四接方案。

謝國樑最後強調，海洋是基隆最重要的天然資源，我們絕對會盡最大一份心力去守護，我們絕對會為基隆市民的安全堅持到底，讓我們一代接一代，一同守護海洋拒絕四接，把基隆的重要資產留給下一代。

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