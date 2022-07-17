為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆教育界8月大搬風 13所國中小換新校長

    基隆市日前遴選出爐將於8月走馬上任的3位國小校長，由左至右分別是東光國小顏安秀、中正國小李欣蓉、暖江國小張兆文。（記者俞肇福攝）

    基隆市日前遴選出爐將於8月走馬上任的3位國小校長，由左至右分別是東光國小顏安秀、中正國小李欣蓉、暖江國小張兆文。（記者俞肇福攝）

    2022/07/17 12:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市教育界8月人事大搬風，市政府所屬學校共有13所轉任、新任校長走馬上任，基隆市政府將於29日14時、在市政府4樓禮堂舉行連任、轉任暨新任校長布達典禮；另外，服務滿45年暖西國小校長趙蕙芬、服務42年的七堵國小校長張簡秀金兩人退休，基隆市長林右昌親自頒發紀念品，感謝兩人對教育的奉獻。

    由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情趨緩，去年不對外開放的「連任、轉任暨新任校長布達及歡送退休校長典禮」，今年將恢復公開觀禮。

    基隆市市屬學校校長通過連任的有百福國中陳斯彬、成功國中張志明、八斗國小羅世彬、安樂國小蕭玉盞、成功國小陳怡君、深澳國小莊智森、堵南國小胡智強、尚仁國小楊金芳。

    轉任校長共有9人，國中有3人，分別是明德國中沈俊光轉任建德國中、建德國中徐仁斌轉任明德國中、中正國中黃明智轉任信義國中。國小轉任校長6人，分別是中正林志彥轉任七堵國小、暖江曾恕華轉任東信國小、隆聖魏川淵轉任暖西國小、東信王佩蘭轉任正濱國小、正濱王春奎轉任隆聖國小、東光那昇華轉任忠孝國小。

    新任校長共計4人，分別是中正國中江忠僑、東光國小顏安秀、中正國小李欣蓉與暖江國小張兆文。

    基隆市中正國中遴選新任校長，由候用校長江忠僑出任（右），圖為江忠僑推行童軍教育榮獲表揚。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市中正國中遴選新任校長，由候用校長江忠僑出任（右），圖為江忠僑推行童軍教育榮獲表揚。（記者俞肇福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國信託關懷偏鄉孩童 臺灣夢添基隆新據點
    2022/07/14 05:30

    中國信託關懷偏鄉孩童 臺灣夢添基隆新據點
    中南部蚵棚斷索漂到基隆外海 基漁會通知船隻注意航安
    2022/07/13 14:51

    中南部蚵棚斷索漂到基隆外海 基漁會通知船隻注意航安

    林口利多爆發 千億開發五大園區
    基隆「島嶼生活節」散發海洋魅力
    2022/07/10 05:30

    基隆「島嶼生活節」散發海洋魅力
    環團發起「反四接」地方公投 吳思潔：基隆人決定480萬人用電安全？
    2022/07/07 15:26

    環團發起「反四接」地方公投 吳思潔：基隆人決定480萬人用電安全？
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播