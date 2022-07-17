基隆教育界8月大搬風 13所國中小換新校長

基隆市日前遴選出爐將於8月走馬上任的3位國小校長，由左至右分別是東光國小顏安秀、中正國小李欣蓉、暖江國小張兆文。（記者俞肇福攝）

2022/07/17 12:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市教育界8月人事大搬風，市政府所屬學校共有13所轉任、新任校長走馬上任，基隆市政府將於29日14時、在市政府4樓禮堂舉行連任、轉任暨新任校長布達典禮；另外，服務滿45年暖西國小校長趙蕙芬、服務42年的七堵國小校長張簡秀金兩人退休，基隆市長林右昌親自頒發紀念品，感謝兩人對教育的奉獻。

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情趨緩，去年不對外開放的「連任、轉任暨新任校長布達及歡送退休校長典禮」，今年將恢復公開觀禮。

基隆市市屬學校校長通過連任的有百福國中陳斯彬、成功國中張志明、八斗國小羅世彬、安樂國小蕭玉盞、成功國小陳怡君、深澳國小莊智森、堵南國小胡智強、尚仁國小楊金芳。

轉任校長共有9人，國中有3人，分別是明德國中沈俊光轉任建德國中、建德國中徐仁斌轉任明德國中、中正國中黃明智轉任信義國中。國小轉任校長6人，分別是中正林志彥轉任七堵國小、暖江曾恕華轉任東信國小、隆聖魏川淵轉任暖西國小、東信王佩蘭轉任正濱國小、正濱王春奎轉任隆聖國小、東光那昇華轉任忠孝國小。

新任校長共計4人，分別是中正國中江忠僑、東光國小顏安秀、中正國小李欣蓉與暖江國小張兆文。

基隆市中正國中遴選新任校長，由候用校長江忠僑出任（右），圖為江忠僑推行童軍教育榮獲表揚。（記者俞肇福翻攝）

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