專挑落單女子下手！ 男兩個月內連搶3個包包 判關1年4個月

基隆地院近日審結，認定郭男共觸犯3起搶奪、2起竊盜罪，分別判處有期徒刑1年4個月及5個月徒刑，竊盜罪部分得易科罰金15萬元。（記者吳昇儒攝）

2022/07/17 09:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕有毒品前科的郭姓男子今年3月29日上午起至同年4月29日間，連續鎖定3名落單女子強搶其背包，被竊取兩輛機車犯案，共得手2千餘元現金。基隆地院近日審結，認定郭男共觸犯3起搶奪、2起竊盜罪，分別判處有期徒刑1年4個月及5個月徒刑，竊盜罪部分得易科罰金15萬元。

檢警調查，今年3月29日上午10時46分，郭男見林姓女子獨自走在路上，竟從後方襲擊，徒手搶奪其手提包，隨即騎乘機車逃逸，得手530元現金。

同年4月26日晚間8時許，郭男見一輛機車停在路旁，拿出自備的鑰匙，成功打開機車電門將車竊走，兩日後又用同樣手法竊走印姓車主的機車。

隔日下午郭男便騎著印姓車主的機車在中山、安樂區遊蕩，發現黃姓女子落單走在路上，立刻騎車從後方搶奪其左肩上的手提包，得手現金7百元。晚間6時許，又用相同手法，鎖定落單的林姓女子搶奪其斜背包，得手１千餘元。

警方接獲報案後持續追查，鎖定郭男身分後，以車追人成功將郭男逮捕到案。

法院審理時，郭男坦承有搶奪3名女子的手提包及斜背包，並利用鑰匙竊走兩輛機車，還利用其中一輛機車犯案。

法官審理後認為，郭男有違反毒品危害防制條例、妨害公務、毀損、竊盜等前科，素行非佳，又值青壯年，不思以正當方式取財，犯下竊盜、搶奪案件，破壞社會秩序及他人財產安全，考量他犯後坦承犯行，犯後態度尚可，衡量其犯罪動機、目的及手段及已將部分財物歸還被害人等情況，搶奪等3罪分別判處有期徒刑7月，應並執行1年4月；竊盜等2罪，則分別判處有期徒刑3月，應並執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

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