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    抓包柯志恩拿基隆舊照談高雄市政！高閔琳批竹篙湊菜刀

    高閔琳抓包柯志恩臉書拿兩年前舊照，討論高雄人口老化議題。（記者王榮祥翻攝）

    高閔琳抓包柯志恩臉書拿兩年前舊照，討論高雄人口老化議題。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/16 21:19

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今發文關切高雄人口老化議題，遭民進黨高市議員高閔琳抓包、使用兩年前在國民黨基隆黨部舊照談高雄，她批評柯志恩做法是竹篙湊菜刀、魚目混珠？建議別選高市長、該爭取國民黨基隆黨部主委。 高閔琳指出，要選高雄市長，談的是高雄市的托老政策；柯志恩卻拿一張八竿子打不到一起、「跟高雄沒關係」的，她兩年前在「國民黨基隆市黨部」報告黨務的照片大作文章？

    高閔琳說，該篇文章乍看寫得四平八穩，但內容卻是常識等級、眾所皆知的現象描述，柯志恩作為國民黨市長候選人，沒有什麼獨特見解、也還未提出什麼照顧高雄高齡長輩的具體政策，倒是把基隆照片拿來講高雄的事，還刻意把照片中的紅布條打馬。

    她質疑，難道照片經過裁切、馬賽克模糊處理，就能竹篙湊菜刀，把兩年前基隆的國民黨員活動，移花接木成柯志恩兩年後在高雄關心年長的高雄市民嗎？

    高閔琳引述柯志恩說法，「城市的帶領者應該要有足夠的遠見和智慧，來進行通盤規劃」；但她卻想說，先別談有沒有能力能帶領城市了！如果想要參選市長、尤其作為最大在野黨提名的市長候選人，未來都有可能是成為治理城市之人。

    然而柯志恩和高雄這個城市毫無連結也罷，更對高雄欠缺基本認識、態度輕慢、不認真下功夫做功課，竟不知道很多事、別人早就已經在做，那麼，其實真的不需要寫一篇長文、講一堆大家都知道的廢話。

    高閔琳建議柯志恩「別選高雄市長了」，爭取參選國民黨基隆市黨部主委就好，適才適所。

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