基隆船長打撈廢棄漁網 即刻救援受困綠蠵龜

鉅隆船隊船長與海巡署人員合力將受困海龜救出。（鉅隆船隊提供）

2022/07/16 18:15

首次上稿 14:19

更新時間 18:15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆外海最近有很多海上漂流垃圾，包括蚵棚和漁網等，經常參與清除海廢的鉅隆船隊，今天在基隆嶼附近海域打撈垃圾時，發現有1隻綠蠵龜受困廢棄漁網中，立即通報市府與海巡署合力救援，將海龜撈上船，幸好沒有外傷、活動力良好，馬上將牠野放回大海。船長說「還好及時發現救援」。

基隆外海最近有很多蚵棚和漂浮垃圾，會影響船隻航行安全，鉅隆船隊的名隆號及名隆二號2位船長項彥豪及羅坤彬，利用空檔時間清除漂流垃圾。

項彥豪說，今天上午在基隆嶼附近在打撈廢棄漁網時，看到有一團黑黑的東西在掙扎，一看是海龜被困在漁網中，馬上通報海巡署及市政府人員，把漁網拉上船，救出海龜。

項彥豪說，「還好及時發現救援，不然牠可能就死了。」經檢查發現牠沒有外傷，活動力很強，可能被漁網卡住不久。

市府產業發展處海洋及農漁發展科科長蔡馥嚀認為，最好是將牠野放回大海，感謝船隊及時救援挽救海龜生命。

基隆和新北市海岸線長，經常有海龜或鯨豚擱淺或是被困在漁網中死亡，萬豪船舶及鉅隆船隊會持續協助清除海漂垃圾，也號召全國娛樂漁船協會的友船，一起加入守護海洋的行列。

受困漁網的綠蠵龜沒有外傷。（鉅隆船隊提供）

船長羅坤彬將海龜放回大海中。（鉅隆船隊提供）

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