基隆篩檢站今起擴大給藥 雙北市民蜂擁而至爆出蜿蜒人龍

基隆市民廣場PCR篩檢站今天（16日）出現排隊人龍等篩檢的盛況，基隆市長林右昌表示，主要是因為市民廣場篩檢站從今天開始擴大提供給藥服務，因此除了基隆的民眾前來排隊，就連雙北的民眾不遠千里開車前來篩檢。（圖為基隆市政府提供）

2022/05/16 19:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市市民廣場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）PCR篩檢站今天（16日）出現排隊人龍盛況，市長林右昌表示，主要是因為市民廣場篩檢站從今天開始擴大提供給藥服務，因此除了基隆的民眾前來排隊，就連雙北的民眾不遠千里開車前來篩檢；林右昌說，排隊人潮代表確實有這麼多民眾有用藥的需求，也印證市府的因應措施是正確的，因為最重要的是市府要解決民眾問題，而不是怕累怕麻煩。

林右昌說明，基隆社區篩檢站的狀況與雙北不同，雙北民眾若要進行篩檢，不只要預約還有限額，基隆社區篩檢站沒有限制掛號人數也不用預約，快篩陽性的民眾，只要有意願篩檢就一定篩的到。

今日有從雙北特別開車來篩檢站現場的民眾表示，現在雙北採檢都碰到預約不到或者塞車的狀況，因此民眾在得知基隆市民廣場篩檢站除了篩檢外，還提供套餐式給藥服務後，就直接開車前來，並稱讚基隆社區篩檢站提供的服務，才是真正符合民眾需求。

林右昌說明，從基隆的狀況可以得知在社區篩檢站設置給藥服務是正確的方向，因為不只可以滿足民眾的需求，也可以分擔醫療院所急診的醫療壓力，所以建議中央及雙北政府可以採納這樣的做法，迅速解決民眾用藥的需求。

至於基隆是否會在其他社區篩檢站擴大給藥服務，他表示，這兩天會持續觀察，若民眾還是有高度需求，市府將會做出調整因應。

中央流行疫情指揮中心公布基隆市確診人數是1756例，基隆社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬6816人次。基隆市COVID-19專責病床總計有235床，目前已收治186人、空床49床，空床率20.9%。

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基隆市政府市民廣場PCR篩檢站，今天（16日）起提供PCR與領藥服務，就算戶外一整天下雨，也吸引北北基民眾蜂擁而至排隊。（圖為基隆市政府提供）

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