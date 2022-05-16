國道客運9026路線11月停駛？ 蔡適應保證：不會停駛

大都會客運及首都客運5月13日公告，兩公司聯營的國道客運9026路線（基隆大武崙-台北南港），將自11月1日起暫停代駛，引起安樂區通勤族恐慌；立委蔡適應今召開協調會，要求公路總局，國道客運9026不管誰接手，絕不能停駛。（記者俞肇福攝）

2022/05/16 18:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕國道客運9026路線（基隆大武崙-台北南港），因為路線虧損、再加上運量受到疫情衝擊，將自11月1日起停駛。民進黨基隆立委蔡適應今日（16日）邀請公路總局台北市區監理所、基隆監理站出席協調會；蔡適應會後表示，請基隆鄉親放心，他已要求公路總局，不管11月誰接手，國道客運9026路線都要正常上路載客。

國道客運9026路線由基隆市安樂區武聖街口發車，行經基金公路、麥金路，包含安樂區多個社區和基隆長庚醫院，上國道1號、國道3號前往台北，下新北市汐止、台北市南港展覽館，終點在南港轉運站，是基隆市人數最多的安樂區通勤族，進入台北市的重要交通輸運路線。

公路總局台北市區監理所說明，他們能夠了解業者對於客運路線盈虧的負擔，特別是在疫情期間，通勤班次大受影響，在新接手的業者還未開始上路前，他們會持續監督目前的業者維持運量和品質，並輔導新接手的業者，盡速達到公路總局所要求的各項水準，若未能在規定時間內接手，公路總局也會啟動替代方案，維持該路線輸運乘客。

蔡適應表示，客運9026路線是基隆很重要的城際運輸，他會請公路總局轉知客運業者，在未完成路線交接之前，9026路線絕對不能夠停駛，事關市民的交通運輸權益，一定要請業者全力來配合；基隆市議員張之豪、市政顧問洪森永、魯冰花文化促進會理事長吳驊珈，也到場表達安樂區民眾對於這條路線的需求，也希望接手的業者能維持良好的品質和運量，讓9026路線可以持續經營下去。

大都會客運及首都客運5月13日公告，兩公司聯營的國道客運9026路線（基隆大武崙-台北南港），將自11月1日起暫停代駛，引起安樂區通勤族恐慌；立委蔡適應（中）今召開協調會，要求公路總局，國道客運9026不管誰接手，絕不能停駛。（記者俞肇福攝）

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