基衛生局未善用EOC致染疫童死亡？陳時中：執行業務者沒延誤

衛福部長陳時中。（指揮中心提供）

2022/05/16 16:36

〔記者林惠琴／台北報導〕基隆2歲男童染疫經轉診搶救不治死亡，引發外界關注，衛福部次長薛瑞元今於立法院表示，基隆市衛生局未善用EOC（緊急醫療應變中心）系統，對此，衛福部長陳時中說明，次長並沒有要指責任何人，主要是因應傳染病大量患者開放使用EOC，或許新系統在流程銜接有不順暢，但執行業務當事人並沒有延誤。

陳時中強調，次長並沒有要指責任何人，沒有說衛生局怎樣，而是說有這樣的程序可更善用。

衛福部於全國設有六個區域緊急醫療應變中心（REOC），陳時中指出，本來是一個因應大量緊急傷患的系統，另有一個系統則是像是傳染病就進行公務系統的通報與安排。

陳時中指出，考量目前染疫輕症雖然多，但人數也多，加上兒童等情況，擔心只用公務系統會不夠用，因此經過幾次會議後，決定將EOC開放給傳染病患者使用，事發時公文剛剛發下去，差別一天，有些訊息可能還沒有到。

不過，陳時中指出，以該名個案來說，當時只有1名個案，在基隆長庚沒有病床後，求助衛生局啟動原有系統，就找到北榮，認為執行業務的當事人並沒有延誤的情形，但可能是新的系統上線，在流程銜接或許有不順暢。

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