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    基隆市議員推「快篩互助愛循環」 張秉鈞：一劑救急送家中

    基隆市議員張秉鈞發起「快篩互助愛循環」，若民眾急需快篩試劑使用時，會立即安排將1劑快篩試劑送至家中；日後，民眾解除居家隔離後，必須找時間送還快篩試劑，提供給下一個人使用。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    基隆市議員張秉鈞發起「快篩互助愛循環」，若民眾急需快篩試劑使用時，會立即安排將1劑快篩試劑送至家中；日後，民眾解除居家隔離後，必須找時間送還快篩試劑，提供給下一個人使用。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    2022/05/16 19:21

    〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）的疫情升溫，確診者或匡列居家隔離者的人數越來越多，快篩試劑的需求不斷增加；基隆市議員張秉鈞發起「快篩互助愛循環」，若民眾急需快篩試劑使用時，會立即安排將1劑快篩試劑送至家中，幫助更多需要幫忙的民眾。

    張秉鈞表示，服務處接獲相當多的民眾反應，因3+4政策需要快篩試劑、重返工作職場或校園也需要快篩試劑、甚至有症狀怕傳染給別人而不願出門購買快篩試劑…等；張秉鈞表示，他先用自費購買的快篩試劑，提供給民眾救急。

    張秉鈞說，但因為資源有限，隨著快篩試劑即將用完，現決定將發起中山快篩互助愛循環，用互助互信的方式，幫助更多需要幫助的人。

    張秉鈞說，有借有還是本活動持續辦理的重要關鍵，服務處提供快篩試劑給民眾救急使用後，期許民眾解除隔離後，將收到市府發放的快篩試劑，或自費購買的快篩試劑歸還至服務處，藉此繼續幫助更多的人；更歡迎民眾們一同響應活動，將多餘的快篩試劑釋出，幫助更多民眾。

    另外，因為疫情影響，基隆市許多小吃店、攤商紛紛停止內用，避免染疫風險，但連帶影響市場攤商及餐飲店家生意，張秉鈞說，他去年曾向市府爭取，因2級及3級警戒期間，攤位租金減半，若市場因疫情暫停營業期間，免收攤位使用費，獲得市府支持。

    張秉鈞說，今年雖沒有禁止店家內用，但店家生意驟減，且不知道疫情會持續多久，產生的虧損讓店家吃不消。

    張秉鈞呼籲，基隆市府是否能比照去年，將市場攤位租金採取減免或全免 ，體恤民意，與民眾一同度過疫情。

    基隆市議員張秉鈞發起「快篩互助愛循環」，若民眾急需快篩試劑使用時，會立即安排將1劑快篩試劑送至家中；日後，民眾解除居家隔離後，必須找時間送還快篩試劑，提供給下一個人使用。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

    基隆市議員張秉鈞發起「快篩互助愛循環」，若民眾急需快篩試劑使用時，會立即安排將1劑快篩試劑送至家中；日後，民眾解除居家隔離後，必須找時間送還快篩試劑，提供給下一個人使用。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

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