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    首頁　>　基隆市

    夫妻偽裝成兄弟騙單身女獻車還打人 夫涉傷害被訴

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯傷害罪嫌將蕭男起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯傷害罪嫌將蕭男起訴。（記者吳昇儒攝）

    2022/05/16 13:31

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一對蕭姓夫妻前年在網路上偽裝成兄弟，由羅姓妻子化名為「星寶」的帥氣男子，透過LINE結識黃姓女子。黃女對羅女頗有好感，將車出借給蕭男，讓他載著「星寶」上、下班。前年10月下旬，蕭男稱車需維修，要黃女支付維修費用約2萬多元。黃女覺得太貴，不願支付竟遭蕭男毆打。基隆地檢署近日偵結，依涉犯傷害罪嫌將蕭男起訴。

    檢警調查，蕭姓夫妻年約20多歲，兩人在網路上以兄弟相稱，由妻子擔任哥哥並找來帥氣男子的照片，偽裝成帥哥，兩人在網路上唱雙簧，一搭一唱，結識黃姓女子。

    黃女與羅女透過LINE聊天後，對其頗有好感，與蕭男聯繫後，決定將車借出，讓蕭男能夠載著自己心儀對象上、下班。

    因該車輛有玻璃破損、漏油等問題，蕭男便表示有認識的修車廠老闆，可以幫忙維修；黃女便於前年10月24日將車交付給蕭男送修。

    同年月28日晚間，蕭男前往黃女工作地點，索討2萬多元的維修費，但黃女認為維修費用過高，雙方發生衝突，蕭男竟動手毆打黃女；黃女憤而提出傷害、詐欺取財、恐嚇取財等告訴。

    蕭男到案後坦承犯行，並宣稱是因為黃女未依規定歸還款項，才會動手毆打對方。

    檢察官偵訊後，認為蕭姓夫妻二人涉犯恐嚇、詐欺取財部分，罪證不足，予以不起訴處分，另蕭男涉犯傷害部分屬實，依法將他起訴。

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