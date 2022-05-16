2歲男童延誤救治？基衛生局長：1小時內找到病床未延誤

基隆市衛生局長吳澤誠今天表示，衛生局接到衛生福利部基隆醫院轉院找病床請求，透過電話聯繫一小時內搞定，並無延誤。（記者俞肇福攝）

2022/05/16 12:18

相關新聞

2歲男童染疫轉診不治 薛瑞元：基隆衛生局未善用EOC

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆2歲男童確診高燒42.4度，基隆市衛生局詢問4家醫院卻收治無門，最後送北榮搶救不治，衛福部次長薛瑞元今上午出席日本核食公聽會接受媒體訪問時表示，這起事件要檢討的只有地方政府沒有善用EOC（緊急醫療應變中心）體系功能，基隆市衛生局長吳澤誠強調，衛生局接到衛生福利部基隆醫院請求協助男童轉院，自然不能置身事外，一小時找到兒科病床收治，並無延誤。

面對外界質疑認為是衛生局找醫院時延誤男童救治，吳澤誠強調，他們接到基隆醫院的協助轉院請求，透過電話一個醫院一個醫院聯絡詢問，不是把男童一家醫院一家醫院轉院；吳澤誠說，如果第一時間打的是台北榮民總醫院有病床，搞不好就立刻有病床，就可以對接轉送。

吳澤誠說，衛福部基隆醫院自己可以直接透過這個體系，電話聯繫北區執行長找病床，他強調，這個作業程序5月6日開完會，5月11日公文發出來，5月12日衛生局才接收到，男童的事情是5月13日發生，醫院的群組內是有這個訊息，但可能尚未收到公文。

吳澤誠說，每個系統總是有固定的流程、時間，衛生局難道接到基隆醫院的電話請求，可以跟基隆醫院說，你們去透過那個系統處理，衛生局當然還是協助幫忙透過電話一一詢問有設置兒科急救病床的醫院，有無病床可收治男童。

吳澤誠說，礦工醫院最近才透過這個平台系統聯絡執行長，也是花了2個小時，他們花不到1個小時就找到病床，並無延誤收治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法