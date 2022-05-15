基隆+2122例 林右昌：支持快篩陽長者可領藥

基隆市長林右昌在全國防疫視訊會議中表示，他發言支持快篩陽性的65歲以上長者，可開立領取口服抗病毒藥物，希望中央盡快推行。（記者俞肇福翻攝林右昌臉書）

2022/05/15 17:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央流行疫情指揮中心今天邀集縣市長召開防疫視訊會議，基隆市長林右昌在會議中表示，他發言支持快篩陽性的65歲以上長者，可開立領取口服抗病毒藥物，希望中央盡快推行，因為年齡是造成重症與死亡的重要因素，確診者有5天的黃金投藥期，如果在48小時內投藥的效果更好。

林右昌在會中指出，基隆與雙北走在全國疫情最前線，比其他縣市疫情發展大概早7到10天，在中央有明確指引出來前，就必須臨機應變。從基隆的經驗來看社區PCR篩檢量是重要指標，基隆的社區篩檢站過去最高量能達到1天4000人次左右，跟台北市篩檢數差不多。

而從5月3日，中央實施快篩陽性才能PCR的政策，基隆社區篩檢站當日的篩檢人數大幅下降為623人次，之後隨疫情發展逐日增加，到5月10日達到每日1274人次，之後則連續數日維持在每日1200人次上下。

基隆社區篩檢站的狀況與雙北不同，基隆社區篩檢站沒有限制掛號人數，篩檢量能是充足的，所以快篩陽性的民眾只要有意願篩檢就一定篩的到，甚至暖暖碇內社區篩檢站，每天有60%的篩檢量是來自新北市民。

基隆市每天的確診案例，大約是社區篩檢站陽性數的2倍。也就是說基隆的社區篩檢站大約分擔掉50%的PCR篩檢需求，而這也是基隆的醫院PCR篩檢站沒有被擠爆的原因。

基隆疫情與雙北連動度很大，彼此交互影響，所以這個高原期3到4天後就是一個轉折的關鍵，趨勢是向上還是向下，要觀察雙北走勢，接下來這個禮拜最關鍵時期，基隆會做全國疫情尖兵，密切觀察疫情走勢，回饋第一線的狀況，以作為中央擬定全國防疫政策參考指標。

基隆市確診人數是2122例，居家隔離人數共2676人，基隆市社區篩檢站也持續進行，基隆市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬5682人次。基隆市COVID-19專責病床總計有235床，目前已收治187人、空床48床，空床率20.4%。

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