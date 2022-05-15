為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆衛生局長：2歲男童疑急性腦炎死亡 仍待中央判定

    基隆市衛生局長吳澤誠表示，2歲男童死因應該是急性腦炎、多重器官衰竭與敗血症，是否武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）有直接關係，可能還要中央判定。（記者俞肇福攝）

    基隆市衛生局長吳澤誠表示，2歲男童死因應該是急性腦炎、多重器官衰竭與敗血症，是否武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）有直接關係，可能還要中央判定。（記者俞肇福攝）

    2022/05/15 14:20

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市2歲林姓男童確診，5月13日晚上高燒送醫，14日淩晨1點35分救護車載送男童至台北榮民總醫院，歷經8個多小時救治，不幸於14日早上8點55分不治。衛生局長吳澤誠表示，男童死因應該是急性腦炎、多重器官衰竭與敗血症有關，是否武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）有直接關係，還要中央判定。

    衛生福利部基隆醫院今天表示，林童經醫師診斷懷疑是病毒性腦炎，給予氧氣、輸液、退燒藥、抗生素、抗抽搐藥治療，並建議送醫學中心評估治療。前往台北榮民總醫院，入院後插管治療仍告不治。

    林姓男童的父母親並無確診，根據家屬自述男童的保母有確診，12日快篩陽性，前往衛生福利部基隆醫院接受PCR採檢，13日因為發高燒送往部基急診。醫院當晚7點43分檢傷，林童出現抽搐症狀，體溫42℃，查詢得知男童PCR結果陽性，Ct值18。

    衛生福利部基隆醫院表示，急診室醫師會同小兒感染醫師診斷林童為病毒性腦炎，給予氧氣、輸液、退燒藥、抗生素、抗抽搐藥治療。因部基無兒科加護病房，建議轉院。

    衛生局10點多接到衛生福利部基隆醫院通知個案情況，立即協調轉院事宜。吳澤誠表示，部立基隆醫院、基隆長庚醫院並非台灣10家兒科重症照護收治醫院，建議轉送台北的醫學中心，衛生局透過北區緊急醫療應變中心這個平台洽詢，內湖三總、台大醫院和馬偕醫院均滿床，最後向台北榮總求助才得以收治，但送往北榮插管急救，仍未能挽回男童性命。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆2歲男童確診高燒42.4℃ 轉送台北榮總急救不治
    2022/05/15 12:05

    基隆2歲男童確診高燒42.4℃ 轉送台北榮總急救不治
    「2歲童條款」輕症者可步行或開車就醫！陳時中：將開放多重選擇
    2022/04/20 09:59

    「2歲童條款」輕症者可步行或開車就醫！陳時中：將開放多重選擇

    十四期絕美綠海無價 成豪客置產首選
    2歲重症男童染疫亡 羅一鈞：尚未發現感染其他病毒
    2022/04/19 16:20

    2歲重症男童染疫亡 羅一鈞：尚未發現感染其他病毒
    確診送醫數大增 新北119每天緊急救護量仍逾500件
    2022/04/19 14:50

    確診送醫數大增 新北119每天緊急救護量仍逾500件

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    新北重症2歲童加護病房搶救 衛生局：全力做該做的事
    2022/04/18 18:13

    新北重症2歲童加護病房搶救 衛生局：全力做該做的事
    重症男童家屬通聯時間曝 議員︰幼兒重症後送應重新審視評估流程
    2022/04/18 15:35

    重症男童家屬通聯時間曝 議員︰幼兒重症後送應重新審視評估流程
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播