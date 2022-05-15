基隆衛生局長：2歲男童疑急性腦炎死亡 仍待中央判定

基隆市衛生局長吳澤誠表示，2歲男童死因應該是急性腦炎、多重器官衰竭與敗血症，是否武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）有直接關係，可能還要中央判定。（記者俞肇福攝）

2022/05/15 14:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市2歲林姓男童確診，5月13日晚上高燒送醫，14日淩晨1點35分救護車載送男童至台北榮民總醫院，歷經8個多小時救治，不幸於14日早上8點55分不治。衛生局長吳澤誠表示，男童死因應該是急性腦炎、多重器官衰竭與敗血症有關，是否武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）有直接關係，還要中央判定。

衛生福利部基隆醫院今天表示，林童經醫師診斷懷疑是病毒性腦炎，給予氧氣、輸液、退燒藥、抗生素、抗抽搐藥治療，並建議送醫學中心評估治療。前往台北榮民總醫院，入院後插管治療仍告不治。

林姓男童的父母親並無確診，根據家屬自述男童的保母有確診，12日快篩陽性，前往衛生福利部基隆醫院接受PCR採檢，13日因為發高燒送往部基急診。醫院當晚7點43分檢傷，林童出現抽搐症狀，體溫42℃，查詢得知男童PCR結果陽性，Ct值18。

衛生福利部基隆醫院表示，急診室醫師會同小兒感染醫師診斷林童為病毒性腦炎，給予氧氣、輸液、退燒藥、抗生素、抗抽搐藥治療。因部基無兒科加護病房，建議轉院。

衛生局10點多接到衛生福利部基隆醫院通知個案情況，立即協調轉院事宜。吳澤誠表示，部立基隆醫院、基隆長庚醫院並非台灣10家兒科重症照護收治醫院，建議轉送台北的醫學中心，衛生局透過北區緊急醫療應變中心這個平台洽詢，內湖三總、台大醫院和馬偕醫院均滿床，最後向台北榮總求助才得以收治，但送往北榮插管急救，仍未能挽回男童性命。

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