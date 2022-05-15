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    首頁　>　基隆市

    基隆2歲男童確診高燒42.4℃ 轉送台北榮總急救不治

    基隆市2歲林姓確診男童13日晚上高燒42.4℃，家人送往衛生福利部基隆醫院急診。圖為衛福部基隆醫院急診室。（記者俞肇福攝）

    基隆市2歲林姓確診男童13日晚上高燒42.4℃，家人送往衛生福利部基隆醫院急診。圖為衛福部基隆醫院急診室。（記者俞肇福攝）

    2022/05/15 12:05

    基隆衛生局聯繫5醫院無床收治

    〔記者俞肇福／基隆報導〕防疫傳出不幸消息，基隆市2歲林姓確診男童13日晚上高燒42.4℃，家人送往衛生福利部基隆醫院急診，醫師診斷為病毒性腦炎，因基隆無兒科專責加護病房建議轉醫學中心收治，基隆衛生局協助調度病床，基隆長庚醫院、台北內湖三總、台大、馬偕都沒有病床，最後聯絡到台北榮民總醫院可收治，但到院救治後不幸死亡。

    林姓男童上個月剛滿2歲，5月12日PCR採檢陽性，13日晚間高燒不退。家人帶他前往基隆醫院求診，希望安排住院，因部基沒有兒科加護病房，無法收治，詢問基隆長庚醫院，因男童屬重症個案，建議送往台北醫學中心等級的醫院救治；經過衛生局協調詢問北部各大醫學中心，最後只剩下台北榮總有病床可收治，不料，最終14日凌晨在台北榮民總醫院急救不治。

    基市府了解林姓男嬰求治過程後表示，男嬰13日晚間被送往部基急診時高燒不退，體溫高達42.4℃，兒科醫師判斷應該是病毒性腦炎，部基並沒有兒科加護病房，建議轉院。衛生局協調轉院，基隆長庚醫院指若要由兒科加護病房收治，建議轉送台北的醫學中心。

    衛生局馬上詢問有小兒專科跟加護病房，可以收治男嬰的內湖三總、台大醫院和馬偕醫院，結果得到的答覆都是滿床。最後詢問榮總，一直拜託榮總收治，因為小朋友的狀況真得危急，一定要送，後來榮總答應收治，通知部基聯絡榮總轉院，遺憾地是，2歲男童最後未能救回性命。

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