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    首頁　>　基隆市

    一頁式詐騙搭快篩試劑搶購風 林右昌、陳時中照片遭盜用

    基隆市長林右昌示範快篩劑的影像遭詐騙集團盜用，放在一頁式詐騙網頁上當廣告噱頭。（翻攝自網路）

    基隆市長林右昌示範快篩劑的影像遭詐騙集團盜用，放在一頁式詐騙網頁上當廣告噱頭。（翻攝自網路）

    2022/05/15 11:19

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，家用快篩試劑成了搶手商品。詐騙集團看準「商機」，竟利用基隆市長林右昌示範快篩試劑的畫面作噱頭，張貼在一頁式詐騙網頁上，標榜每組92元，比政府推出的百元還便宜，被害人下單後卻收到廉價保溫瓶。

    基隆市警局指出，詐騙集團以「低價、免排隊、現貨不多、限量下單」等字眼，搭配縣市首長或陳時中部長的照片，增加可信度，藉此吸引民眾下單。

    目前已接獲轄區內一名女性被害人報案指出，她依照臉書粉絲專頁下單後，以貨到付款方式購買快篩劑，收到貨打開發現，竟是廉價保溫瓶，驚覺受騙。

    目前基隆市刑大科技偵查隊已展開蒐證，追查其IP來源，避免有更多民眾上當受騙。

    警方也呼籲，「一頁式廣告」詐騙，歸類6大特徵，主要是網頁上不會留下住址、電話（就算有留也無人接聽），僅留LINE或電子信箱與民眾聯繫；此外，價格異常低於市價，並標榜免運、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，且均只能「貨到付款」或信用卡刷卡付款，而商品都只有正面評價。

    刑大副大隊長沈瑞坤呼籲，民眾應避免購買臉書一頁式廣告商品，且快篩試劑屬於第三級醫療器材，民眾不得在網路上隨意販售，擅自兜售者將違反「醫療器材管理法」，會被罰3萬以上100萬以下罰鍰。

    衛福部長陳時中說明疫情的影像遭詐騙集團盜用，放在一頁式詐騙網頁上當廣告噱頭。（翻攝自網路）

    衛福部長陳時中說明疫情的影像遭詐騙集團盜用，放在一頁式詐騙網頁上當廣告噱頭。（翻攝自網路）

    有民眾收到商品後，打開竟是保溫瓶而非快篩劑。（翻攝自臉書）

    有民眾收到商品後，打開竟是保溫瓶而非快篩劑。（翻攝自臉書）

    詐騙集團看準快篩劑搶手商機，利用一頁式網頁進行詐騙。（翻攝自臉書）

    詐騙集團看準快篩劑搶手商機，利用一頁式網頁進行詐騙。（翻攝自臉書）

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