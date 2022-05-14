國民黨基隆市議員初選 5/18起民調

國民黨籍議員鄭愷玲（中）舉辦會勘解決民眾的需求。（記者盧賢秀攝）

2022/05/14 23:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨、民眾黨、親民黨在基隆市議員提名大致抵定，國民黨有安樂區與仁愛區登記爭取提名超額，目前仁愛區協調採提名2人報准2人，安樂區將於18日至22日辦理初選，共5人搶4席，其中新人黃紀棠是唯一非現任、有青年民調加權，競爭激烈，這是國民黨基隆市首次舉辦初選。

民進黨基隆市議員經兩波提名，總共提名12人，其中安樂區與七堵區舉辦初選；民眾黨在7個區提名5人；親民黨提名3人。

國民黨基隆市議員登記提名作業截止，除了現任16位議員，非現任的有5人，包括平地原住民王尚潔，仁愛區曾紀嚴、紀文荃及安樂區的黃紀棠。原本仁愛區與安樂區超額打算舉辦初選，經協調後，仁愛區提名2位現任的張芳麗、莊榮欽，曾紀嚴和紀文荃則報准參選。

安樂區有5人登記，僅提名4人，決定舉辦初選，18日至22日舉行民調，國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，這是國民黨在基隆市首次舉辦初選，其中黃紀棠有20％青年民調加權。

副議長林沛祥經常站路口，把初選當成正式選舉的前哨戰，也檢視4年來的努力是否被認可。鄭愷玲、俞叁發和秦鉦等人，有的在臉書PO文或舉辦會勘，爭取民眾支持。黃紀棠說，他不是政二代也非富二代，沒有資源，只能一步一腳印讓大家認識。

國民黨安樂區議員提名將辦初選，副議長林沛祥每天早上站街頭，把初選當成正式選舉前哨站。（擷取林沛祥臉書）

新人黃紀棠是唯一新人，他背著大氣球走遍安樂區打知名度。（擷取黃紀棠臉書）

市議員俞叁發在臉書貼文爭取支持。（擷取俞?發臉書）

國民黨籍議員秦鉦勤於耕耘臉書，也注重服務。（擷取秦鉦臉書）

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