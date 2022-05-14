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    首頁　>　基隆市

    第4劑疫苗 基隆65歲以上長者最快6月中造冊集中施打

    基隆市為長者開施集中施打站，造冊打疫苗，施打率相當高。（基隆市政府提供）

    基隆市為長者開施集中施打站，造冊打疫苗，施打率相當高。（基隆市政府提供）

    2022/05/14 17:15

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的第2劑追加劑疫苗，中央已開放長者施打，但必須與第1劑追加劑相隔150天，基隆市長林右昌表示，基隆市是1月初為長者造冊施打追加劑，因此，最早在6月中才能開設集中施打站，為65歲以上長者造冊集中施打。

    林右昌指出，基隆市去年起為長者造冊集中施打疫苗，不僅廣受市民好評，基隆市的疫苗施打率也名列前茅，第1劑接種率達84.4％、第2劑接種率80.4％，第3劑（追加劑）也達63.8％。

    中央近日開放長者施打第2劑追加劑，許多民眾建議市府再開設集中施打站，林右昌表示，基隆在今年1月中針對65歲長者造冊集中施打，依照規定最快要到6月中後才能開設集中施打站，為65歲以上長者造冊施打第2劑追加劑。

    不過，有部分符合規定長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下民眾，可以到前往衛生局合約醫療院所打第2劑追加劑。

    另外，基隆市轄內4家專責醫院、2家核心藥局及7家衛星藥局都已配給口服抗病毒藥物輝瑞Paxlovid；自5月6日起，已開立Paxlovid289人次、莫納皮拉韋70人次。

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