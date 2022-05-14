北北基桃將設大型篩檢站 新北規劃在汐止、三重

侯友宜表示，中央預計開設的大型篩檢站位於汐止跟三重區。（記者周湘芸攝）

2022/05/14 16:35

〔記者周湘芸／新北報導〕中央規劃在北北基桃開設武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大型篩檢站，新北市長侯友宜今召開疫情記者會表示，新北預計開設2處，分別位於汐止跟三重區，相關細節還要跟中央討論，但開設再多篩檢站仍無法解決問題。

侯友宜表示，新北市今天新增2萬1336人，居家隔離2萬5891人，居家照護10萬3647人，因應中央規劃在北北基桃開設大型篩檢站，目前還在跟中央溝通，新北預計開設2處，分別位於汐止跟三重區，相關細節還要討論。

新北市有36處篩檢站，總篩檢量累計70萬人次，其中，新北市立聯合醫院篩檢站從5月9日到13日共有9443人篩檢，陽性率97.04%，代表快篩陽幾乎等同確診個案，呼籲中央盡快不限對象開放快篩陽視同確診。至於開設更多篩檢站不是不行，但篩檢量有極限，沒辦法有效解決問題。

侯友宜說，民眾看到快篩陽性已經慌恐不安，身體不舒服的前3天還要在烈日下、雨中排隊做PCR，等待上傳卡卡的法傳系統、分流，情何以堪，希望不要再浪費醫療資源、醫事人員時間，衛生福利部長陳時中也說要因地制宜、有所變通，那就趕快來做。

針對快篩劑採購，侯友宜表示，這幾天排隊購買人潮有舒緩，但民眾還是期待能在任何地方買到便宜的快篩劑，快篩是讓民眾自我健康監測的工具，地方上還是非常需要。

被問到是否希望提前將武漢肺炎降為第四類法定傳染病，衛生局長陳潤秋說，傳染病防治法分級屬中央權責，武漢肺炎輕症、無症狀高達99.7%，中央已採經濟、生活、防疫並行，很多措施確實要調整，已跟中央討論。

立法委員蔣萬安呼籲因應疫情可將暑假提前，讓學生避開疫情高峰，副市長劉和然表示，涉及全國的規範，還是由教育部統一訂定，新北仍以高、低風險族群讓學校因地制宜，並採線上、實體分流等方式。

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