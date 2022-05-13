謝國樑喊當選發染疫慰問金 莊瑞雄：建議國民黨產拿來發

民進黨立委莊瑞雄建議國民黨主席朱立倫把他們藏起來的黨產拿出來發，列為各縣市競選的統一政見，將會是「今年的超級亮點」。（資料照）

2022/05/13 22:06

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開競選支票！謝國樑：當選基隆市長發染疫慰問金 確診1萬並回溯

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨基隆市長擬參選人謝國樑開出競選支票，若未來他當選市長，將編列預算發放染疫慰問金，市民確診就發1萬元，死亡再發30萬元，回溯適用。對此，民進黨立委莊瑞雄認為，拿公家的錢開支票，這不是一個好政見；他建議國民黨主席朱立倫把他們藏起來的黨產拿出來發，並將之列為各縣市競選的統一政見，如此將會是「今年的超級亮點」。

對於謝國樑的「政見」是否涉及期約賄選？民進黨立委吳秉叡說，「這遊走在灰色地帶，怎麼解讀不容易，但這個行為不好，應該讓基隆市民知道這樣他們的財政受得了嗎？」先讓大家知道才能公評。政見畢竟是政見，到底算不算賄選，他認為有討論餘地，但不認為這是好的，因為基隆市的財政畢竟是市民大家的。

他說，用這樣的方式，第一是議會也還沒有過，開這種政見，到時議會過不了怎麼辦，「騙票嗎？還是打算自己要發？」第二是基隆財政被你用完，這顯然是一大筆錢，那以後基隆的地方建設要靠什麼？這不是一個好的方式。

莊瑞雄則說，拿公家的錢開支票，這不是一個好政見，如果碰到一個再加碼1萬元、10萬元的對手，大家在比拿公款為自己選舉拉票，這樣的觀感其實不好，「國民黨的選舉真的都離不開錢嗎？一定要用錢？」應該是當選後財政要如何規劃，這樣才對，施政順序總有先後，萬一有人開更大張支票怎麼辦？

他認為，謝國樑的「政見」算是期約賄選的擦邊球，但觀感真的不好，若前面已有這樣的福利制度，他覺得原來的不夠再加碼，還比較合理；這應該問他們的黨主席，如果認為這樣很好，那其他縣市是否也列為統一政見，把他們藏起來的黨產拿出來發，讓民眾做總體檢也很好，如此將會是「今年的超級亮點。」

記者致電被視為民進黨基隆市長潛在參選者的立委蔡適應，但他並未接聽電話，無法得知其回應。

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