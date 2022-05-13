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    首頁　>　基隆市

    林右昌：基隆今確診2036例創新高 較專家預估晚了一週

    基隆市今天確診數2036例，基隆市長林右昌說，疫情高峰即將到來，未來確診數仍會持續增加，雖然較原先專家的預估趨勢晚了一週，呼籲要全民一心，做好因應準備。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市今天確診數2036例，基隆市長林右昌說，疫情高峰即將到來，未來確診數仍會持續增加，雖然較原先專家的預估趨勢晚了一週，呼籲要全民一心，做好因應準備。（圖為基隆市政府提供）

    2022/05/13 18:11

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市今天確診數2036例，基隆市長林右昌說，疫情高峰即將到來，未來確診數仍會持續增加，雖然較原先專家的預估趨勢晚了一週，林右昌仍呼籲要全民一心，做好因應準備。

    林右昌說，今天的確診個案數已經到達2000，比先前專家預估的增加趨勢略為和緩，大約晚了1週；另外，基隆與雙北市目前的疫情走在全國之先，也是2週後其他縣市可能要面對的情形，一定要做好因應與準備。

    此外，由於很多Covid-19的確診者本身原本就有更急切需要治療的病症，林右昌今天上午到基隆長庚醫院慰問時，聽到院方說明，要在各個專科設置確診者專用的看診區域，林右昌對此也表示肯定，各專科針對確診者針對個案的看診及用藥，將有助於挽救更多的病患。

    今天基隆確診人數是2036例，若以年齡別區分的話，以35-44歲最高，有395人，占比19.40%；25-34歲次之，有363人，占比17.93%；另外75歲以上的長者有84人、65-74歲有158人、6歲以下有131人。基隆市COVID-19專責病床總計有235床，目前已收治167床、空床68床，空床率28.9%。

    統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症45名、中症9名、輕症56名；部立基隆醫院：重症14名、中症13名、輕症19名；三總基隆分院：輕症9名；礦工醫院：輕症2名。

    至於全市高中以下校園停課資訊，全校停課的有國小1校、幼兒園3校；部分班級停課的學校，包括高中職1校、國中1校、國小23校及幼兒園25校，共計50校、108班。

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