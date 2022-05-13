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    首頁　>　基隆市

    長期虧損 首都客運9026路線將換手經營

    首都客運公告9026基隆大武崙至南港路線10月底停止代駛。（記者盧賢秀翻攝）

    首都客運公告9026基隆大武崙至南港路線10月底停止代駛。（記者盧賢秀翻攝）

    2022/05/13 16:06

    〔記者盧賢秀／新北報導〕首都大都會客運今天公告，行駛12年的基隆大武崙至南港的9026國道路線，因長期虧損加上武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響不堪負荷，將代駛至10月31日，不過稍晚又將公告撤下，總經理李建文說，目前服務還是不打折；公路總局台北市區監理所表示，已甄選出新的經營團隊，希望能夠順利銜接，不中斷營運。

    這2年多來受疫情影響，國道客運載客量下降，多家國道客運都說撐不住，據了解，交通部長王國材將於下週與客運業者會商營運的問題。

    首都客運及大都會汽車客運今天公告，雙方聯營的9026大武崙至南港國道客運路線，因為長期虧損且這2年遇到COVID-19冠狀病毒疾病，不堪負荷。

    業者表示，9026班車營運許可在2020年11月28日就到期，現在是代駛階段，所以將持續服務到10月31日止，就不再代駛，感謝乘客從2011年12月1日通車以來的支持。

    該路線已行駛12年，基隆有很多通勤族都乘9026到南港轉運站轉乘捷運或高鐵，對於首都客運停駛也感到很驚訝。李建文表示，9026每天有22部車營運、共96班次，在10月底前服務不打折，公路總局會做妥善安排，民眾不用擔心。

    立法委員蔡適應服務處主任林明智表示，客運9026路線新業者正在籌備階段，我們已要求公路總局維持現行服務水準為優先，務必確保新業者準備到位才能核准上路，保障民眾基本通勤權益不中斷。

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