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    首頁　>　基隆市

    基隆首座寵物公園落腳碧砂漁港 市府編預算規劃

    基隆市政府已經準備覓地將建置2處專屬犬隻活動的寵物公園；基隆市政府今年編列125萬元經費進行選址，第一處選定碧砂漁港，第二處正在評估中。（圖為市議員張秉鈞提供）

    基隆市政府已經準備覓地將建置2處專屬犬隻活動的寵物公園；基隆市政府今年編列125萬元經費進行選址，第一處選定碧砂漁港，第二處正在評估中。（圖為市議員張秉鈞提供）

    2022/05/13 12:02

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市多年來缺乏寵物公園，讓飼養毛小孩的民眾，苦無寵物公園可以讓毛小孩放風，基隆市政府已經準備覓地將建置2處專屬犬隻活動的寵物公園；基隆市政府今年編列125萬元經費進行選址，第一處選定碧砂漁港，第二處正在評估中。

    基市府表示，為提供基隆市飼主與毛小孩活動遊憩空間，市府今年已編列預算125萬元進行評估選址，將建置2處專屬犬隻活動寵物公園，經公開招標已於2月決標，正辦理先期規畫工作。

    經評估，第一處選址為碧砂漁港，已取得管理單位基隆區漁會同意；第二處擇定安和親子公園、天外天復育公園、暖暖運動公園、中正公園等大型公園進行評估中。市府預計5月16日前完成選址作業，後續辦理規畫及編列工程經費。

    市府指出，寵物公園規畫已邀請台灣動物保護行政監督聯盟指導，將設置面積2400平方公尺以上,内含大型犬區、小型犬區，各區含有5種遊具，建造完成後除了可提供飼主與犬隻休閒遊憩空間，並可作為公私立團體舉辦動物保護宣導教育場域。

    市議員張秉鈞說，碧砂漁港十分合適當寵物公園，附近住戶少且有大面積草坪。他曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆，並盡快促成基隆市第一座寵物公園的誕生。張秉鈞建議，市府應該積極宣導動物保護觀念，深入鄰里推廣，讓更多的毛小孩受到友善的對待。

    市議員張顥瀚表示，他當選議員後持續關心寵物公園設置，也曾經找過基隆區漁會，並且與基隆區漁會總幹事陳文欽討論碧砂漁港，規劃大型犬隻與小型犬隻不同區域，希望讓毛小孩與飼主都能有舒適的活動場域。

    基隆市政府已經準備覓地建置寵物公園；基隆市政府今年編列125萬元經費選址，第一處選定碧砂漁港，第二處正在評估中。圖為新北市三重寵物公園。（圖為市議員張秉鈞提供）

    基隆市政府已經準備覓地建置寵物公園；基隆市政府今年編列125萬元經費選址，第一處選定碧砂漁港，第二處正在評估中。圖為新北市三重寵物公園。（圖為市議員張秉鈞提供）

    基隆市政府已經準備覓地建置寵物公園；基隆市政府第一處選定碧砂漁港。圖為新北市三重寵物公園的使用事項告示牌。（圖為市議員張秉鈞提供）

    基隆市政府已經準備覓地建置寵物公園；基隆市政府第一處選定碧砂漁港。圖為新北市三重寵物公園的使用事項告示牌。（圖為市議員張秉鈞提供）

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