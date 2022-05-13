開競選支票！謝國樑：當選基隆市長發染疫慰問金 確診1萬並回溯

國民黨基隆市長擬參選人謝國樑。（資料照）

2022/05/13 09:06

〔記者施曉光／台北報導〕即將獲得國民黨提名的基隆市長參選人謝國樑今日上午接受廣播節目專訪指出，如果未來當選市長，他將編列預算發放染疫慰問金，基隆市民只要確診，卻發給1萬元，死亡再發30萬元，並回溯適用。

謝國樑指出，由於很多基隆市的家庭經濟支柱受疫情影響，因此慰問金發放對象，會以公、勞保投保者為優先發放對象，他認為，目前中央政府只給確診死亡者補助10萬元，很沒有同理心，如果估10萬人染疫，總經費大概就是5、6億元。

謝國樑強調，現在基隆市的疫情非常嚴重，他身邊有非常多親友陸續染疫，基隆市民平均每天以千分之5的速度染疫，而且死亡率為萬分之7，相信還有很多的黑數，其中染疫率最高的是年輕人，很多醫療院所無法提供孩子看醫生，醫院沒有設置等待區，大家只能在大雨中排隊等待，基隆市對於中、重症的醫療資源有限，而且關鍵不在量而是質，他希望中央政府有更多醫療資源來支援基隆市。

謝國樑指出，本週一他喉嚨鉅痛，自己快篩發現陽性，2天後收到PCR確診結果，目前就把自己關在家裡。對於主持人詢問，是否有拿到新冠藥物？他說，並沒接到任何通知，只有一通簡訊通知確診，有關單位並沒有提供藥物，他都是自行備藥，現在他除了喉痛，呼吸也很急促，家人幫忙買一台血氧機，血氧濃度只要從100降到94超過30秒，警報就會響，有時甚至還低到91、92，但他不想去醫院，現在就是要靠自己，因為醫療人員都很辛苦。

有關選舉話題，謝國樑指出，國民黨過一陣子就會提名他，由於他與台北市長參選人蔣萬安都染疫，所以才延後提名，未來他會與台北市及其他縣市參選人一起提名。

他還說，基隆市在區域上與台北市、新北市緊密關聯，因此未來他會與蔣萬安及新北市長侯友宜，一起提出共同議題與願景，一起合作。

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