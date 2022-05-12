偷情美魔女為討30萬元寄裸照恐嚇 老翁判拘役50天

彭男子臨老入花叢，瞞著老伴愛上小他20多歲美魔女小梅（化名）；未料，2人戀情為了一筆30萬元欠款變調，彭翁為了索討30萬元欠款，恐嚇要散布她裸照。基隆地院近日審結，考量彭已認罪，也不向小梅索討30萬元欠款，給予他緩刑機會。（記者林嘉東攝）

2022/05/12 13:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕彭男子臨老入花叢，瞞著老伴愛上小他20多歲美魔女小梅（化名）；未料，2人戀情為了一筆30萬元欠款變調，彭翁為了索討30萬欠款，恐嚇要散布小梅的裸照，被檢方依恐嚇罪嫌起訴。基隆地院近日審結，考量彭已認罪，也不向小梅索討30萬元欠款，給予他緩刑機會。

判決指出，70歲彭姓男子透過友人結識50歲的小梅，2人互有好感，進而相戀；彭男在2人交往期間與小梅有30萬元的借貸關係。

彭男不滿小梅向他借了30萬元就就避不見面，前年6月、10月間，先後3次，把6張小梅的裸照投入她的信箱內，還寫信給小梅：「這些照片妳自拍給我的、交給我老婆來告妳妨害家庭當證物」、「我還會把妳送我的所有禮物和驚喜發布於臉書昭告天下」等內容，讓小梅心生恐懼報警。檢方調查後將彭依恐嚇罪嫌起訴。

法院審理時，彭坦承犯行，但證稱：「我內心很掙扎，因為我也是被害者，她騙我的錢，我的錢都被她騙光了」、「對方拿了我約30多萬元，都沒有還我錢，現在都找不到人」、「我不會再犯了，我年紀大了，我覺得後悔，我現在只想平靜的過生活，我也不會再去找她，30幾萬元，我也不打算要了」

法官審酌彭坦承犯行，偶因一時情緒失控犯下恐嚇罪，加上彭翁也無前科，素行尚佳，依恐嚇罪判處拘役50天，緩刑2年。

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