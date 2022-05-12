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    首頁　>　基隆市

    基隆衛生局忙翻了！中午便當到晚餐都沒吃完 林右昌心疼po照

    基隆市長林右昌在臉書中貼文指出，昨天傍晚他到衛生局慰問第一線人員，看到員工忙到午餐的便當還在一旁，沒時間吃完。（圖翻攝自林右昌臉書）

    基隆市長林右昌在臉書中貼文指出，昨天傍晚他到衛生局慰問第一線人員，看到員工忙到午餐的便當還在一旁，沒時間吃完。（圖翻攝自林右昌臉書）

    2022/05/12 11:46

    〔記者俞肇福／基隆報導〕隨著本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數逐日增加，第一線的衛生與醫療人力吃緊，基隆市長林右昌在臉書貼文，上傳衛生局同仁傍晚加班照片，貼文中指出「這個時間或許大部分的朋友都準備入睡了，但還有一群同仁正在執勤」。他表示，各方批評與抱怨市府虛心接受，但更希望市民能給同仁加油打氣。

    林右昌昨天傍晚先前往衛生福利部基隆醫院，了解兒童獨立看診快速通道服務執行情況，接著進入相鄰的衛生局辦公大樓慰勉同仁。昨晚11點半多他在臉書發文，並上傳4張在衛生局拍攝的照片。

    林右昌在貼文中說，到衛生局的時間已經過了下午5點半，同仁還在工作。第一張照片的同仁有個6歲的小孩，每天為了解決市民的問題，她加班又加班，沒時間陪伴照顧小孩。當時對方正在透過中央系統幫忙民眾更正資料，一旁的餐盒還沒吃完，但那不是晚餐，而是午餐。

    第2張照片的同仁，家中小孩讀小學二年級，她同樣為了防疫工作，每天忙到晚上，犧牲家庭，小朋友，平日只能由老公、假日由婆婆照顧小孩。

    第3、4張張照片是衛生局醫政科的辦公室，同仁為了確保安全，不影響防疫工作，自製隔離塑膠布，像電影攝影棚布景。

    林右昌表示，看完了這些場景，他想說的是防疫工作千絲萬縷，不是在其中者，不知道這裡邊的辛勞。當我們還能正常生活，沒有封城，逐步朝疫情末端前進時，其實背後有無數公務與醫護人員的默默付出。

    林右昌說，「不敢說我們做得多好，但市長可以保證所有同仁絕對是盡心盡力！批評與抱怨我們都虛心接受，但更希望所有市民能給同仁加油打氣！有您的支持，我們更有力！」

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    基隆市長林右昌在臉書中貼文指出，昨天傍晚他到衛生局慰問第一線人員，同仁為了確保安全，不影響防疫工作，自製隔離塑膠布，像電影攝影棚布景。（圖翻攝自林右昌臉書）

    基隆市長林右昌在臉書中貼文指出，昨天傍晚他到衛生局慰問第一線人員，同仁為了確保安全，不影響防疫工作，自製隔離塑膠布，像電影攝影棚布景。（圖翻攝自林右昌臉書）

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