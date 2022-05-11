基隆兒童獨立看診快速通道上路 林右昌：動線順暢

基隆市長林右昌（左）視察部立基隆醫院兒童綠色通道與等候區。（記者盧賢秀攝）

2022/05/11 20:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆「兒童獨立看診快速通道」上路，市長林右昌今天（11日）到衛福部基隆醫院視察兒童快速通道與等候區，家長說有兒童綠色通道小朋友看診方便多了。林右昌表示，現在醫療量能緊繃，希望民眾給醫護人員最大支持與鼓勵，他相信會平安度過疫情。

林右昌與衛福部基隆醫院院長林慶豐、副院長陳韋達及急診醫學科主任陳世雄，視察急診區外的兒童快速通道、快篩陽篩檢區等，他認為動線很順暢。

林右昌指出，部基整備好兒童快速通道環境與成人看診分流，現場有小兒科醫師在急診區24小時駐診，昨天有120位、今下午有76位小朋友來看診。

至於快篩陽性篩檢部分，則分流在另一個區域，把確診者與非確診者的動線區隔開來，這樣急診室門口才不會人滿為患，影響急診患者的治療效率。

林右昌表示，兒童看診快速通道是加速分流與診療過程，還是要排隊看診，三總基隆院區急診沒有小兒科醫師駐診，民眾認知有落差，但醫師診療的心都是一樣的，到了急診室應有的治療一定會做，請大家給醫護人員最大支持與鼓勵，一起共度疫情。

基隆醫院院長林慶豐表示，現在小兒科醫師進駐急診，家長若發現孩子確診或快篩陽，來醫院急診掛號先做檢傷分類，孩子可在等待區等待，並由兒科醫師協助採檢問診並等PCR結果。如果屬中重症，會安排到另外一個住院區塊等候分艙分流，由救護車接送到專責病房，避開跟人群交叉感染，由專責醫師照顧。

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基隆市長林右昌（左二）視察部立基隆醫院兒童綠色通道動線，有家長抱著孩童看診說，小朋友看診比較方便。（記者盧賢秀攝）

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