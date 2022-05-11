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    首頁　>　基隆市

    罵人「賣淫」辯帳號遭盜 住處水果行也罵進去露餡遭訴

    [即時]邱姓女子在臉書貼文罵謬姓女子，曾貼文：「你家住在一家OO水果行樓上，我們太近了」，經警方比對與邱女住處對面的水果行相符。檢方因此認定邱女就是邱女就是PO文者，將她依妨害名譽罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

    [即時]邱姓女子在臉書貼文罵謬姓女子，曾貼文：「你家住在一家OO水果行樓上，我們太近了」，經警方比對與邱女住處對面的水果行相符。檢方因此認定邱女就是邱女就是PO文者，將她依妨害名譽罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

    2022/05/11 16:32

    〔記者林嘉東／基隆報導〕邱姓女子在臉書貼文罵謬姓女子：「賣淫」、「陪睡不用錢」，挨告妨害名譽罪。邱女到案辯稱：「我的帳號遭人盜用」。但警方查出，邱女曾PO文：「你家住在一家OO水果行樓上，我們太近了。」經比對與邱女住處對面的水果行相符。基隆地檢署因此認定，邱女就是PO文者，將她依妨害名譽罪嫌起訴。

    起訴書指出，邱女與謬姓女子有糾紛，去年12月間，以「000.000」帳號在IG（Instragram）貼出含有謬女的照片後，PO罵謬女：「賣淫」、「陪睡不用錢」、「神經病」等等文字。謬女獲知後，報警控告邱女妨害名譽罪。

    警方調查，邱女在臉書的暱稱與IG的帳號「000.000」相同，懷疑她就是PO文者；不過，邱女到案後否認，辯稱她的帳號遭人盜用，否認犯行。

    警方另查出，謬女的張姓前夫，去年初也曾PO文謬女：「在酒店上班」，被法院依妨害名譽判處拘役20天。當時，謬父與張在臉書協調時，邱女曾在臉書留言過。

    此外，警方還查出，邱女在IG上PO文中，曾提及「你家住在一家OO水水果行樓上，我們太近了。」再比對邱女住處發現，邱女住處對面的水果行與PO文所提的水果行同一家。

    檢方據此認定，邱女就是PO文者，依妨害名譽罪嫌將她起訴。

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