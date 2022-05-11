基隆設兒童獨立看診快速通道 快篩陽小朋友求診卻碰壁

家長帶發燒的孩子到三總正榮院區急診室，卻無法看診。（記者盧賢秀攝）

2022/05/11 13:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府5月9日公布，基隆3家醫院開設「兒童獨立看診快速通道」，今天一名林姓家長帶著快篩陽性、有發燒嗜睡的學童到三軍總醫院基隆正榮院區急診室，院方卻表示沒有小兒科醫生，沒有兒童快速通道，求診無門，家長相當氣憤。

三總基隆分院正榮院區表示，沒有和基隆市政府簽協訂，市府單方面決定開設兒童快速通道，而且急診沒有小兒急診專科醫生，無法支援；目前醫護人力吃緊，調整快篩陽快速通道時段，希望林男帶小孩去別家醫院。

林姓家長說，家中有3人快篩陽，包含1個成人及2個國小學童，依市府發布的資訊今天一早帶著家人到有兒童獨立看診快速通道的三總基隆分院正榮院區急診室，護理人員直接跟他說，沒有兒童快速通道。

不僅如此，後來有家長帶著小孩來篩檢，疑似有透過關係走後門，馬上有醫生出來看診，讓林姓家長氣炸，質疑連防疫也要靠關係。他昨天才打電話問三總正榮院區急診快篩陽快速通道的時段，結果今天又換時間表，也沒有公告，完全沒有兒童快篩通道，沒辦法看診、拿藥。

院方表示，是否有人透過關係看診，將會了解，如果有就會糾正，對病人不會有差別待遇。經過通報，三總最後專案為林家2名學童採檢、看診。

衛生局長吳澤誠表示，確實有跟三總正榮院區管理階層協調，可能是他們內部傳達的問題，至於急診快速通道調整時段，他尊重三總院方人力調度。

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三總基隆正榮院區急診室表示並沒有開設兒童快速通道。（記者盧賢秀攝）

民眾帶家人和學童到三總基隆正榮院區急診室就診，院方卻表示沒有兒童快速通道。（記者盧賢秀攝）

三總正榮院區人員（右）說明，並未市府簽訂合作協定，沒有兒童快速通道。（記者盧賢秀攝）

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