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    首頁　>　基隆市

    新北市民湧入基隆篩檢站 林右昌籲中央：醫療量能以生活圈考量

    基隆暖暖社區篩檢站有3分之2民眾來自新北瑞芳和汐止。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖暖社區篩檢站有3分之2民眾來自新北瑞芳和汐止。（記者盧賢秀攝）

    2022/05/10 17:30

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市近日統計發現，最近有鄰近的新北市民來基隆社區篩檢站採檢或領藥，包括防疫關懷專線也有25.28％是新北市民打來的。基隆市長林右昌說，希望與新北市加強醫療整合及合作，攜手抗疫，也建議中央在醫療量能的估算上，不只以縣市行政區域來做劃分，要以生活圈為考量。

    林右昌說，來電的新北民眾反映，雙北關懷專線時間從上午9點至晚上9點，只有基隆市是24小時，所以很多新北市民上班前為詢問新的防疫措施，尋求協助的管道、諮詢、關懷等等，都打來基隆市的關懷專線。

    此外，在基隆市社區篩檢站部分，這2天也湧入新北市民；暖暖社區篩檢站為例，昨天居然有3分之2的民眾來自新北市汐止與瑞芳地區；礦工醫院的領藥者中，也有3分之1是新北瑞芳民眾。

    林右昌強調，基隆市是東北角跟北海岸區域生活圈的中心，這些地區的民眾本來也習慣在基隆就醫，基隆現在處理的不單單是基隆市民，更涵蓋了新北市金山、瑞芳及汐止地區民眾。

    林右昌表示，將與新北市長侯友宜加強醫療整合及合作，讓生命共同體的基隆與新北共同攜手抗疫。他也建議中央，在醫療量能的估算上，不只以縣市行政區域來做劃分，也可以進一步以生活圈作為考量。

    基隆市衛生局指出，今天基隆確診人數是1734例，以35-44歲最高，有316人，占比將近18.22％，其次是25-34歲，有305人，占比近17.59％；全市居家隔離人數2933人，較昨天增加230人，基隆市社區篩檢站昨天共篩檢1148人，今天早上共計篩檢703人；社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬9608人次。

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    暖暖社區篩檢站鄰近新北市，不少瑞芳和汐止居民來篩檢。（記者盧賢秀攝）

    暖暖社區篩檢站鄰近新北市，不少瑞芳和汐止居民來篩檢。（記者盧賢秀攝）

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