賊闖民宅偷美金兌換 失主記下美鈔號碼供警逮人

基隆地檢署偵結，分別依竊盜、洗錢等罪，將簡男及其友人起訴。（記者吳昇儒攝）

2022/05/10 16:47

〔記者吳昇儒／新北報導〕簡姓男子去年8月15日下午，侵入到新北市金山地區一名李姓男子家中，偷走600美元及350萬元越南幣。未料，李男有記下美鈔編號的習慣，得知現金被偷，立刻報警，成功抓到簡男。基隆地檢署偵結，分別依竊盜、洗錢等罪，將簡男及其幫助兌換的友人起訴。

檢警調查，簡男趁著屋主午睡時，從廚房後門闖入屋內，偷走李男的皮夾，共得手600美元及350萬元越南幣、3800元台幣，隨即跑到友人家中，要他幫忙到銀行將外幣兌換台幣花用。

簡男友人到銀行兌幣時，行員表示僅能兌換美鈔，故將600元美元換得16389元台幣。簡男取得款項後，依約分給友人5千元。

李姓失主發現皮夾失竊後，立刻報警處理，並表示因為陪妻子回越南的娘家，所以皮夾內才會有美元、越南幣、台幣等鈔票，自己則記得失竊的6張百元美鈔號碼。

警方依照李男提供的鈔票號碼，到附近的銀行詢問，果然找到有人兌換6張百元美元，依照他留下的身分證資料，約談兌幣者到案說明。

簡男友人見狀，直接把簡男供出，並表示自己只是為了5千元，才會幫忙兌幣，但不知道美元的來源。

簡男到案後否認犯行，供稱自己是在中角海岸步道周邊的垃圾袋撿到李男皮夾，並非入屋行竊，有請友人到銀行兌換美元。檢察官偵訊後，認定簡男及其友人分別涉犯竊盜、幫助洗錢罪，依法將二人起訴。

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