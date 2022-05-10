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    首頁　>　基隆市

    家賊難防！ 男拿病重岳母手機盜買遊戲點數 涉詐欺被起訴

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺、電信法等罪嫌，將王男起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺、電信法等罪嫌，將王男起訴。（記者吳昇儒攝）

    2022/05/10 12:00

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名王姓男子2020年間與潘姓岳母同住於信義區的某民宅中，其岳母於同年8月中旬病重送醫。王男竟趁岳母不在家時，拿其手機購買近3千元點數。同年月22日，潘婦因病過世後，王妻卻發現母親手機有購買點數的帳單，擔心被人冒用，報警處理後，才知是丈夫搞鬼。基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺、電信法等罪嫌，將王男起訴。

    檢警調查，潘婦因罹患糖尿病且須長期洗腎，身體狀況不佳，2020年8月15日就因昏迷送醫，但女兒幫忙申辦的手機，則留在家中，並未帶到醫院使用。

    王男見岳母住院，手機留在家中便心生歹意，同年月16日至21日，連續用手機小額付款交易，購買2985元點數。

    潘婦於22日過世之後，其女返回家中整理母親遺物，並拿回手機，事後卻發現收到電信公司帳單，報警處理。

    警方依照點數儲存的帳號循線追查，發現是由王男的帳號登記購買點數，便約談他到案說明。

    王男到案後，向檢警否認有盜用岳母手機情形，僅表示確實於案發前有與岳母同住在深溪路民宅內。

    檢察官偵訊後認為，王男行為已經涉犯盜用他人電信設備罪及詐欺得利罪，應以較重的電信法罪嫌處斷，依法將他起訴。

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