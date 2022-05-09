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    基隆城市博覽會因疫情二度延期？市府：沒有再延期的打算

    基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，已積極討論防疫規範與準備，「基隆城市博覽會目前沒有再延期的打算」，城博會仍依照期程辦理。。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，已積極討論防疫規範與準備，「基隆城市博覽會目前沒有再延期的打算」，城博會仍依照期程辦理。。（圖為基隆市政府提供）

    2022/05/09 18:52

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市城市博覽會因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情攪局，兩度延期至6月10日舉辦，多位議員昨天質疑，疫情日趨嚴峻，還能不能再辦？防疫相關規劃、配套措施以及SOP是不是都準備好了？市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，已積極討論防疫規範與準備，「目前沒有再延期的打算」，城博會仍依照期程辦理。

    基隆市議員莊敬聖指出，城市博覽會即將在6月10至19日舉辦，但在疫情越趨嚴峻的情況下還要如期舉辦嗎？這波疫情到6月應該還沒有降溫，如果再延期，建議結合雞籠中元祭一次辦足辦滿；議員張耿輝、張淵翔、張顥瀚建議城博會若照常舉辦，務必妥善規劃防疫SOP以及相關配套措施，市議員何淑萍、宋瑋莉則指城博會若是舉辦一是怕因疫情沒有人來，又怕真的如預期湧進百萬人潮時，真的承受得了嗎？真的做好準備了嗎？

    觀銷處長曾姿雯表示，根據指揮中心以及專家推測這波疫情可能在5月下旬到6月初會到高峰，舒緩期可能落在7月中旬左右，整個城博會的舉辦從去年到今年已經延期2次，相關策展與規劃都已經完備，會再與衛生單位討論出一個清楚的防疫規範，「目前並沒有延期的打算」，城博會應該是照原訂期程舉辦。

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