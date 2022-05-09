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    首頁　>　基隆市

    基隆3醫院設「兒童獨立看診快速通道」 提供套餐式給藥

    基隆市政府與基隆長庚醫院、衛生福利部部立基隆醫院與三軍總醫院基隆分院3家醫院合作，開設「兒童獨立看診快速通道服務」，提供小兒科醫師看診與給藥服務；圖為衛生福利部基隆醫院急診室外等候看診的民眾。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府與基隆長庚醫院、衛生福利部部立基隆醫院與三軍總醫院基隆分院3家醫院合作，開設「兒童獨立看診快速通道服務」，提供小兒科醫師看診與給藥服務；圖為衛生福利部基隆醫院急診室外等候看診的民眾。（記者俞肇福攝）

    2022/05/09 18:04

    〔記者俞肇福／基隆報導〕因應疫情提供基隆兒童分流看診服務，基隆市政府與基隆長庚醫院、衛生福利部部立基隆醫院與三軍總醫院基隆分院3家醫院合作，開設「兒童獨立看診快速通道服務」，除急診為24小時，提供小兒科醫師看診與給藥服務，籲請有需求民眾善加運用。

    基隆長庚醫院的戶外防疫門診，看診時間為早上8時到11時，下午13時30分到16時；衛福部部立基隆醫院的戶外篩檢站，是早上8時到11時，下午13時30分到16時，晚上18時30分到9時。

    林右昌指出，基隆長庚醫院和衛福部部立基隆醫院2家醫院，由小兒專科醫師看診並提供套餐式給藥。至於，三總基隆分院正榮院區的戶外篩檢站，則於平日8時到9時僅提供症狀給藥服務，有需求民眾善加運用。現在因為確診者多，醫院醫護人員也有許多確診案例以致人力吃緊，等待時間可能會久一點，請民眾也體諒辛苦的醫護人員，能夠耐心等待。而如果是緊急醫療需求，則請立即直接聯繫119派遣救護車送急診就醫。

    衛生局也再次提醒民眾，中央的「新冠確診個案自主回報系統」日前上路後，有的民眾誤以爲中央發送的簡訊回報連結，就是申請基隆市居家照護服務，而紛紛來電表示確診者沒受到居家照護關懷，實為誤解；基隆市衛生局均會針對確診者另外發送「基隆市居家醫療照護服務」自我申請連結，再請民眾留意手機簡訊，按步驟回報即可。

    林右昌指出，今天基隆確診人數是1480例，在這1480例中，男女比例（男性717人、女性763人）；年齡別的話，以25-34歲最高，有246人，占比將近16.62%，其次是35-44歲，有230人，占比近15.54%，另外75歲以上的長者有57人，65-74歲有128人，6歲以下有104人。基隆市COVID-19專責病床總計有235床，目前已收治136床、空床99床，空床率42.0%。

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