8大零售通路開賣快篩試劑 基隆廟口排隊人少

今（9）日上午起，四大超商（統一、全家、OK、萊爾富）、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等8個零售通路在北北基桃等染疫風險較高的地區，開賣「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑」；圖為基隆市某超商販售快篩試劑，出現零星民眾排隊。（記者俞肇福攝）

2022/05/09 11:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕今（9）日上午起，將有四大超商（統一、全家、OK、萊爾富）、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等8個零售通路在北北基桃等染疫風險較高的地區，開賣「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑」，不過每位民眾限購一劑，每劑不超過180元。記者走訪廟口商圈屈臣氏、超商反應不如預期，並未出現日前藥局大排長龍盛況。

有民眾反應，因為價格與藥局的一劑一百元相較起來，這個價格差了80元，所以庶民可能還是選擇到藥局排隊；還有民眾表示，因為這麼多通路可以買，不急著要一大早開賣。

不過，有民眾就向記者反應，這個政府很奇怪為德不卒，現在網路這麼方便，也不附帶各大通路連結有賣快篩試劑的店舖，要讓人民一家一家店去詢問有沒有賣快篩試劑。還好，他到市區內詢問兩家，就找到有販售快篩試劑的店。

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