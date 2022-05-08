基隆改善道路環境提報11案 8案過關獲中央補助3.01億

基隆市政府去年提出地方建設需求共11案，向中央爭取補助，有8案通過，共獲得約3.01億元，今年將陸續執行工程設計及發包。圖為八堵路至光明路的綠色生活路網建置。（基隆市政府提供）

2022/05/08 22:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府工務處表示，去年盤點基隆市地方建設需求，提了11案向中央爭取補助，在與各縣市共同參與全國評比，有8案獲得補助，約3.01億元，今年將陸續執行工程設計及發包。

工務處表示，近期因為工程相關原物料上漲、技術工人嚴重短缺，影響公共工程推展，但推動市政建設不會因此停滯，尤其是改善與民眾生活息息相關的基礎建設更為重要，工務處會與相關局處合作，打造更優質的人行環境。

基隆市政府各局處去年10月盤點地方建設需求，列出11案向內政部營建署爭取補助。工務處說，各縣市政府提案踴躍，全國評比競爭激烈，基市以均衡區域發展及完整構思道路系統無障礙串聯為主軸獲得肯定，並因相關提案路段皆屬人口密集處，施工完成後可服務人口數眾多，區域串聯也將更為完善，有效提升基礎設施服務品質，共8案獲得核定補助。

工務處指出，獲得中央補助的工程分別為「八堵路至光明路（八堵隧道至明德二路口）綠色生活路網建置」、「百福公園、百福國中、北五堵研發新鎮、六堵科技園區及七堵生活圈再生工程」、「中正區行政大樓至要塞司令部人行道串連計畫」、「麥金路生活圈週邊串聯計畫人行環境改善工程」「仁二路鄰校側人行道改善工程」，提升道路品質公共環境改善計畫有源遠路、過港路、南榮路3處人行環境改善工程。

至於基隆市已經獲得中央補助的希望之丘山城社區通廊系統建構計畫、中正高架橋護欄及隔音牆改善工程、信四路人行空間改善工程、串聯北北基河濱自行車道計畫──路口穿越號誌標線標誌設置案，已陸續完工並辦理驗收作業。這4項工程總經費約4.6億元，獲中央補助約3.8億元，其中，希望之丘列入提升道路品質亮點計畫。

基隆市政府去年提出地方建設需求共11案，向中央爭取補助，有8案通過，共獲得約3.01億元補助，今年將陸續執行工程設計及發包。圖為過港路人行環境改善工程。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法